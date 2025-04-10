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Haber Merkezi

İngiliz aktivistler, Londra'daki ABD Büyükelçiliği'nin önünde bulunan gölete kan kırmızısı boya döktü.

Gazze'deki soykırıma Washington yönetiminin verdiği destek protesto edildi.

Aktivistlerin boyalarla oluşturdukları "kan gölü" manzarası, bölgede yaşanan ölüm ve yıkımı ifade ediyor.

WASHINGTON’UN POLİTİKALARINA TEPKİ GÖSTERDİLER

Gazze'deki ölümlerin, ABD'nin İsrail'e silah, mühimmat ve askeri teçhizat satışına devam etmesinin doğrudan bir sonucu olduğu vurgulanıyor.

Aktivistler, ABD ve İngiltere hükümetlerini İsrail'e silah satışını derhal durdurmaya çağırdı.