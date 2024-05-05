İngiliz aktör Bernard Hill yaşamını yitirdi "Yüzüklerin Efendisi" filminde Kral Theoden, "Titanik" filminde ise Kaptan Edward Smith rolleriyle tanınan İngiliz aktör Bernard Hill, hayatını kaybetti.

AA

Sinema dünyası, iki unutulmaz karaktere hayat veren deneyimli oyuncu İngiliz aktör Bernard Hill'in ölümüyle sarsıldı.



Hill'in menajeri Lou Coulson, aktörün bu sabah öldüğünü açıkladı.

Kaptan Edward ve Kral Theoden rolüyle tanındı

Manchester'da 1944’te doğan Hill, Titanik filminde geminin kaptanı Edward Smith'e hayat vermişti.

Hill, en çok Oscar Ödülü kazanan yapım olan Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde ise Kral Theoden rolünde oynamıştı.

İngiliz aktörün ölüm haberinin ardından sevenleri sosyal medyada üzüntülerini paylaştı.

Yüzüklerin Efendisi hayranları, filmde ölenlerin ardından söylenen "İyi ol. Git sen, git sen" paylaşımıyla üzüntülerini ifade etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)