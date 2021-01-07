İngiliz basını: ABD'de anarşi

İngiltere basını, Washington'da ortaya çıkan manzarayı yorumladı.

ABD Kongresi'nde ve çevresinde yaşanan olaylar, tüm dünyada olduğu gibi İngiliz basınının da gündemine oturdu.

Gazeteler, ülkede ölümlere yol açan kaos görüntülerini farklı başlıklarla okurlarına duyurdu.

Daily Express ve inews gazeteleri, "ABD'de anarşi" başlığını kullandı. Başkan Donald Trump'ın, protestocuları kışkırttığı ve bunun sonucunda Kongre binasına baskın yaşandığı belirtildi.

"KONGRE KUŞATMA ALTINDA"

Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, Trump'ın Kongre'yi bloke etmesi şeklindeki önerisini reddettiği kaydedildi.

Times, "ABD Kongresi kuşatma altında" manşetinde, eli silahlı güvenlik güçlerinin fotoğrafına yer verdi. Trump destekçilerinin, "Amerikan demokrasisinin kalbine" taarruz ettiği aktarıldı.

"EŞİ GÖRÜLMEMİŞ SAHNELER"

"Demokrasi kuşatma altında" diyen Daily Telegraph, başkent Washington'da eşi benzeri görülmemiş sahnelerin yaşandığını anımsattı.