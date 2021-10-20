İngiliz basını: Amerika'nın arka bahçesinde kontrol Çin'de

Pekin yönetiminin bölgede çeşitli alanlarda yatırımlarına dikkat çekildi. Asya ülkesinin artan varlığı, haritalarla gözler önüne serildi.

ABD ile Çin arasında ekonomik, askeri ve teknolojik açıdan rekabet gittikçe kızışıyor.

Uluslararası alanda ABD'ye karşı ağırlığını artıran Çin'in etkisi, Latin Amerika ve Karayipler'de kendisini gösteriyor.

"AMERİKA'NIN ARKA BAHÇESİ ÇİN'İN ELİNDE" YORUMU

"Çin, Amerika'nın arka bahçesinde kontrolü ele geçirdi" başlığıyla haberi aktaran Daily Mail, Asya ülkesinin, Latin Amerika ve Karayipler'deki limanlara, yollara ve enerji santrallerine 140 milyar dolar harcadığını yazdı.

KÜBA İLE PEKİN'İN ANLAŞMASI

Haberde, Küba'nın enerji nakil hatları şebekesini iyileştirmek için Çin ile yeni bir anlaşmaya vardığı, Çinli firmalara yatırım ve inşa faaliyetleri konusunda davette bulunulduğu kaydedildi.

ABD'NİN YANI BAŞINDA ARTAN ÇİN VARLIĞI

Öte yandan Küba hükümetinin Washington'ın diplomatik ve ekonomik ambargolarıyla karşı karşıya kaldığı hatırlatıldı.

Yatırım haritasında Çin'in, ABD'nin yanı başındaki ülkelerde varlığını artırdığına dikkat çekildi.

ÇİN'İN 19 YILDA ARTAN VARLIĞI

2000 yılında kıtada neredeyse varlık göstermeyen Çin'in 2019 yılında geniş bir alana yayıldığı gösterildi.

ABD Başkanı Joe Biden'a işaret edilerek, haritalara ilişkin, "Amerika'nın arka bahçesindeki Çin ekonomik egemenliğinin herhangi bir başkanın uykusuz geceler geçirmesine neden olacak tablosu." görüşüne yer verildi.

NÜKLEER SANTRAL, BARAJ, YOL, LİMAN...

Çin'in 2005'ten bu yana Latin Amerika'ya nükleer santrallerden barajlara, kara yollarından demir yollarına, limanlara ve telefon ağlarına kadar birçok proje için yaklaşık 140 milyar dolar borç verdiği ifade edildi.

TİCARET HACMİ ARTTI

Çin'in ticaret verileri de paylaşılarak, söz konusu bölge ile 2000 yılında 12 milyar dolar olan ticaret hacminin 2020'de 315 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

BORÇ VE KREDİ AYRINTISI

Bununla birlikte Paraguay, Venezuela ve Ekvador gibi ülkelerin Çin'e Gayri Safi Yurt İçi Hasılalarının (GSYİH) yüzde 10'undan fazla borcunun olduğu bilgisine yer verildi.

Aralarında Grenada ve Dominik Cumhuriyeti'nin de bulunduğu birkaç Karayip ülkesinin, projeler için ekonomilerinin üzerinde krediler alarak benzer durumda olduklarının düşünüldüğü bildirildi.