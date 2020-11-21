İngiliz basını: Boris Johnson, gizli kararları WhatsApp üzerinden alıyor

Başbakan Johnson'ın, mesajlaşma uygulamasından kritik kararlara imza attığı iddia edildi. Konuyla ilgili yetkililer, bazı mesajların başkası tarafından yazıldığına dikkat çekti.

İngiltere'de Downing Sokağı'ndaki başbakanlık konutu 10 Numara, son dönemde tartışmalı yönetim şekliyle gündeme geliyor.

İngiliz basını daha önce Başbakan Boris Johnson'ın nişanlısı Carrie Symonds'ın, başbakanlıkta bazı kıdemli isimlerle güç yarışına girdiğini yazmıştı.

"İNGİLTERE'Yİ WHATSAPP'TAN MI YÖNETİYOR"

Johnson'ın kıdemli danışmanlarından Lee Cain'in, gelecek ay görevinden ayrılmaya karar verdiği belirtilirken, kararda Symonds'ın etkili olduğu aktarılmıştı.

Daily Mail, bu kez farklı bir iddiayı "Boris Johnson, İngiltere'yi gizlice WhatsApp ile mi yönetiyor?" başlığıyla gündeme getirdi.

"GİZLİ KARARLARI WHATSAPP'TAN ALIYOR"

Haberde Boris Johnson'ın, gizli politik kararları WhatsApp üzerinden almakta ısrar etmesi konusunda ülkedeki kıdemli isimlerle karşı karşıya geldiği kaydedildi.

Kabine Sekreteri Simon Case'in, Başbakan'ın söz konusu mesajlaşma servisindeki hesabından bazı metinlerin kendisinden başka biri tarafından gönderilmiş gibi görünmesi endişesini dile getirdiği belirtilerek, şöyle denildi:

"BORIS JOHNSON'I, NİŞANLISI YÖNLENDİRİYOR"

"Johnson’ın nişanlısı Carrie Symonds'ın, bakanlarla ve yetkililerle gizli telefon görüşmeleri sırasında arka planda onu (Johnson) 'yönlendirdiği' duyulduğu anlaşılıyor."

Telefon görüşmelerinde Symonds'ın Johnson'a "Ona şunu yapmasını söyle." şeklinde teşvikte bulunduğu iddia edildi.

"BAZI MESAJLAR, BAŞBAKAN'A AİT DEĞİL"

Son derece gizli kararların yer aldığı mesajlar arasında bakanlara yönelik talimatların bulunduğu da ifade edildi. Geçmişte bu tür meselelerin yazılı belgeler aracılığıyla yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca yetkililerin, WhatsApp'taki yazılı yanıtlardan bazılarının biçiminin Boris Johnson'a özgü tarzdan belirgin şekilde farklı göründüğünü söylediğine dikkat çekildi. Uygulamanın, yakın zamana kadar çoğunlukla rutin mesajlar için kullanıldığı belirtildi.

"ONUN TARZINA BENZEMİYOR"

Bununla birlikte yetkililer, yazılı yanıtların bazılarının niteliğinden endişelenerek, "Başbakan'ın kendine özgü bir tarzı var: renkli, açıklamalı ve düzensiz aralıklarla. Ancak bazı yanıtlar daha kısa ve keskin. Onun tarzına benzemiyor." dedi.