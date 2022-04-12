İngiliz basını: Putin, Ukraynalıları Sibirya ve Uzak Doğu'ya yerleştiriyor

Rusya'nın tahliye ettiği binlerce Ukraynalı sivilin yerleştirildiği noktalar ortaya çıktı.

Rus güçlerinin saldırıları nedeniyle birçok Ukraynalı sivil, evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Milyonlarca Ukraynalı mülteci batı sınırındaki ülkelere doğru hareket ederken, bazıları da Rusya tarafından tahliye edildi.

"En uzak köşelere gönderiliyorlar"

Kremlin'den bazı belgelere işaret eden İngiltere basınından inews gazetesi, "Vladimir Putin, binlerce Ukraynalıyı Rusya'nın en uzak köşelerine gönderiyor." diye yazdı.

Bir Rus hükümet kararnamesinin, Moskova'nın geçen ay yaklaşık 100 bin kişiyi savaş bölgesinden Sibirya, Kuzey Kafkasya, Uzak Doğu ve hatta Kuzey Kutup Dairesi gibi bölgelere taşımak için acil emir yayınladığını gösterdiği kaydedildi.

Harita üzerinde gösterildi

Haberde, "Ukraynalıların gönderildiği yerler arasında ağır bir şekilde askerileştirilmiş Çeçenistan, İnguşetya, Dağıstan ve Sahalin Oblastı yer alıyor. Bildiri, insanların Rusya'nın doğu kıyısındaki Magadan'a ve Kuzey Kutbu limanı Murmansk'a da gönderildiğini gösteriyor." denildi.

Söz konusu belgeye göre, Ukraynalı sivillerin hiçbirinin Rusya'nın büyük şehirleri Moskova veya St Petersburg'a gönderilmediği ortaya çıktı.

Moskova'ya aylık bilgilendirme yapılıyor

Her ayın beşinci gününde, Rusya'daki bölgelerin Moskova'ya Ukraynalıların varışlarıyla ilgili güncelleme göndermesi gerektiği, Sibirya'ya 11 bin 398, Uzak Doğu'ya 7 bin 218 ve Kuzey Kafkasya'ya 7 bin 23 kişinin gönderilmesine ilişkin hükümlerin düzenlemede yer aldığı aktarıldı.

Rusya sınırını geçenlerin sayısı

Rusya ve Ukrayna konusunda bir uzman, insanları sınırdan bu kadar uzaklaştırma çabalarının "endişe verici" olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler'e göre, Rusya sınırını geçen insan sayısı 300 bine ulaştı. Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko, on binlerce kişinin Rus kontrolündeki kamplar aracılığıyla kendi istekleri dışında hareket ettirildiğini öne sürdü.