İngiliz basını, Türkiye'de tatili yazdı

The Telegraph, İngiliz turistlerin geçeceği aşamalar ve tatil şartlarından bahsetti. Gazetenin haberinde, Türkiye'nin salgın döneminde turizmde büyük adımlar attığına vurgu yapıldı.

İngiltere, koronavirüs salgını sonrası dönemde, yaz mevsiminin gelmesiyle aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 75 ülkeye uçuş yasağını kaldırmaya karar verdi.

İngiliz basını, Türkiye'ye gidecek turistlerin hangi durumlarla karşılaşacağını mercek altına aldı.

The Telegraph'ın "Maskeler ve ücretsiz otel konaklamaları - Bu yaz Türkiye'de bir tatil nasıl görünüyor" başlıklı haberinde bu konuya yer verildi.

"ANKARA, HIZLI ŞEKİLDE HAREKETE GEÇTİ"

Termal tarama, yüz maskeleri ve cömert bir otel düzeninin müşterileri beklediği belirtilen haberde, turizmin Türkiye'nin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'sına (GSYİH) yüzde 12 oranında katkı sağladığı, Ankara'nın salgın nedeniyle etkilenen sektörü yeniden harekete geçirmek için hızlı davranmasının şaşırtıcı olmadığı kaydedildi.

İNGİLİZ TURİSTLER, TÜRKİYE'YE SEYAHAT EDEBİLECEK

Türkiye'nin, tatilcilerin endişelerini gidermek için bir dizi önlemlerin aldığı, öte yandan İngiliz turistlerin ülkelerine döndüklerinde karantina kurallarına tabi tutulmadan Türkiye'ye seyahat edebileceği belirtildi.

HAVALİMANLARINDA KORONA TESTİ, 2 SAATTE SONUÇ

Turistlerin, Türkiye'deki havalimanlarına vardıklarında pasaport kontrolünden önce termal kamera aşamasından geçeceği, vücut sıcaklığının 37.8 derecenin üzerinde olması halinde havalimanlarında kurulan ve iki saat içinde sonuç veren koronavirüs testine tabi tutulacağı belirtildi.

Testin pozitif çıkması halinde söz konusu turistin hastaneye götürüleceği, bununla birlikte istenmeyen durum gerçekleşirse, otele transfer olmanın ve orada tecrit seçeneğinin mümkün olduğu kaydedildi. Karantina süresinin kalış süresini aşması durumunda, ekstra günler için ücretlendirilme yapılmayacağı bildirildi.

BÜYÜK ADIMLAR ATILDI: GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASYON PROGRAMI

Türkiye'nin, turistleri yeniden ağırlamak için büyük adımlar attığına dikkat çekilen haberde, önlemlerin belkemiğini Türk hükümetinin başlattığı Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'nın oluşturduğu aktarıldı. Program sayesinde oteller, restoranlar ve kafeler ile tur ve transfer şirketlerinin personel ve misafirler için olabildiğince güvenli hale getirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

SOSYAL MESAFELİ YEMEK VE ŞEZLONG KEYFİ

Otellere varışlarda, maske takan personel tarafından karşılama yapılacağı, tekrar ısı kontrolünün gerçekleştirileceği ve sosyal mesafe kurallarının hatırlatılacağı belirtildi. En az 1.5 metre mesafeli masalarda yemek yemenin ve aynı mesafe kurallarına göre düzenlenen şezlonglarda dinlenmenin mümkün olduğunun altı çizildi.

Gazetenin haberinde, Türkiye'yi birçok turist için çekici bir yer yapan tarihi yerlerin çoğunun halihazırda açık olduğu da okurlara aktarıldı.