İngiliz basınında aşı manşetleri

İngiltere merkezli gazetelerin manşetlerinde şubat ayında yeniden normale dönme ihtimaline değinildi.

İngiltere'de koronavirüse karşı kitlesel aşılama aralık ayının ilk günlerinde başlamış, ilk aşıyı 90 yaşındaki Margaret Keenan olmuştu.

Avrupa Birliği ülkelerinde de aşılama, teslimatların gerçekleştirilmesinin ardından dün başladı.

"ÖZGÜRLÜĞE VURUŞ"

İngiliz basını koronavirüs aşı kampanyasını farklı şekillerde gördü. Daily Mirror, "Özgürlüğe vuruş" başlığıyla Oxford Üniversitesi'nin koronavirüs aşısının kısıtlamaları hafifletmede en iyi şans olarak görüldüğünü yazdı.

Milyonların aşılanması halinde İngiltere'nin şubat ayında normale dönmeye başlayacağı kaydedildi.

"ŞUBATTA ÖZGÜR OLACAĞIZ"

Daily Express gazetesi "Şubatta özgür olacağız" manşetiyle okurlarının karşısına çıkarken, Oxford'un aşısının bu hafta onaylanacağı, 2 milyon dozun "korunmasız" ve yaşlı insanlara uygulanacağı kaydedildi.

"NHS'Yİ ZORA SOKABİLİR"

Hastanelerdeki koronavirüs vakalarının yeniden yükseldiğine dikkat çeken Times ise koronavirüsün yeni mutasyonunun Ulusal Sağlık Sistemi'ni (NHS) zora sokacağı konusunda doktorların endişesini aktardı.

"İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NDAN SONRA EN BÜYÜK TEHDİT"

The Guardian, koronavirüsün zihin sağlığı üzerindeki etkisinin yıllarca süreceğini aktardı. Bu durumun, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük tehdit olarak ortaya çıktığı kaydedildi.