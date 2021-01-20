İngiliz basınında Donald Trump manşetleri

İngiltere'de ABD Başkanı Trump'ın görev süresinin sona ermesi farklı başlıklarla görüldü.

ABD'de başkan seçilen Joe Biden, bugün göreve başlama töreniyle başkanlığı Donald Trump'tan resmen devralacak.

İngiliz basını, sona eren 4 yıllık Trump yönetimine farklı başlıklarla değindi, Biden'ın eski yönetimin aksine adımlar atacağı belirtildi.

"SONUNDA GİDİYOR"

Metro gazetesi, 3 Kasım 2020'den sonra 78 gün boyunca seçimlerde hile iddialarını dile getiren ve sıklıkla kazananın kendisi olduğunu savunan Trump'ın "sonunda Beyaz Saray'dan ayrıldığını" yazdı.

VERGİ KESİNTİLERİ, KORONAVİRÜS, MÜSLÜMAN YASAĞI...

Manşetinde Biden'ın fotoğrafına yer veren Daily Telegraph, yeni başkanın Trump dönemine karşı harekete geçeceğini, ayrıca vergi kesintileri, koronavirüs politikası ve Müslüman yasağı konusunda adımlar atacağını belirtti.

"4 YILLIK KABUS"

Donald Trump dönemi için "çılgın zamanlar" tanımlaması yapan Daily Star, Trump'ın başkanlığı için "garip 4 yıllık kabus", "tuhaf bir rüyaydı" gibi nitelendirmelerde bulundu.

Daily Express ise "Yeniden birleşik Amerika devletleri? Başkan Biden, lütfen hızlandır" ifadesini kullandı.