İngiliz basınından, tatilde Türkiye'ye gitmek için 20 sebep

The Telegraph gazetesi, salgın döneminde İngiliz turistlerin neden Türkiye'yi tercih etmesi gerektiğini yazdı.

Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadelede uyguladığı yöntemlerle ve elde ettiği başarılı sonuçlarla dünya basınının dikkatini çekti.

İngiltere'den gelen turistler için güvenli tatilin adresi olan Türkiye, İngiliz basınında yer almaya devam ediyor.

The Telegraph gazetesi, "Karantinasız Türkiye'ye kaçmanız için 20 neden" başlıklı bir haber yayınladı.

TÜRKİYE'NİN TURİZMİ İNGİLİZ BASININDA

Haberde, Akdeniz'e en uzun kıyı şeridi olan Türkiye'nin dünyanın en iyi mutfaklarından birini barındırdığı, çok sayıda arkeolojik alan, iki kıtayı birbirine bağlayan bir metropol ve olağanüstü turizm altyapısına sahip olduğu vurgulandı.

KISITLAMA OLMAKSIZIN...

Türk halkının misafirperver olduğu anımsatılırken, turizmin pandemiden etkilendiği, ancak Türkiye'nin bununla baş etmede çoğu ülkeden daha başarılı olduğu aktarıldı. İngiliz turistlerin, bu ülkeyi kısıtlama olmaksızın ziyaret edebileceği hatırlatıldı.

TÜRKİYE'Yİ GÖRMEK İÇİN 20 SEBEP

Gazete, Türkiye'yi ziyaret etmek için yüzlerce nedenin olduğunu belirtirken, bunlardan 20 tanesini şu şekilde aktardı:

1. LİKYA YOLU'NDA YÜRÜMEK

539 kilometre uzunluğundaki Likya Yolu, dünyanın en iyi yürüyüş rotalarından biri. Sedir kaplı dağ geçitlerden kayalık koylara görkemli manzaralarda ilerliyorsun. Rota ayrıca eski uygarlıkların kalıntılarıyla dolu.

2. BOZULMAMIŞ KUMLAR

8 kilometre uzunluğundaki Patara yolu, bozulmamış durumda. Kaplumbağa yuvalama şeridinin beyaz kumlarında tek yapı antik Patara'nın kalıntıları.

3. FERİBOT EĞLENCESİ

İstanbul'da feribotlara binerek bir hafta geçirebilirsiniz. Surları gezmek için Haliç'e gidin. Adalar'da bisiklet yolculuğuna çıkın. Anadolu Kavağı köyünde balık yeyin.

4. MUĞLA DALYAN

Bir nehrin yanında cazip bir konuma sahip olan Dalyan, Türkiye'nin en rahat tatil beldelerinden biri.

5. IZGARA BALIK

Anason aromalı su rakısı Türk aperatiflerinden ve ızgara balık ana yemeklerinden önce gelen mezelere eşlik ediyor.

6. BODRUM

Kral Mausolus, iki bin yıldan daha uzun bir süre önce "dünya harikası" anıt mezarını bu güzel Ege kasabasında inşa etti. Bodrum'un yıldızı, çok sayıda üks otel ve kaliteli restoranla daha çok parladı.

7. EĞİRDİR GÖLÜ

Yerliler, dağlarla çevrili Eğirdir Gölü'nün suyunun günde yedi kez renk değiştirdiğini iddia ediyor. Eğirdir, deniz seviyesinden 914 metre yukarıda.

8. KEBAP

Türkiye'de her yerde bulunan kebap restoranları lezzet bolluğu. Urfa ve Adana kebapları mangal kömüründe pişiriliyor. Hepsi salata, pilav ve taze odun fırınında pişmiş ekmeklerle birlikte geliyor.

9. TRAVERTENLER

Kaplıcaların Avrupa'da popüler hale gelmesinden çok önce, Türkiye’nin Ege kıyılarından yaklaşık 177 kilometre uzaklıkta bulunan Hierapolis sakinleri, Menderes nehrinin yukarısındaki dağın yamacında yerden köpüren ılık maden sularında yıkanıyorlardı.

Kalsiyum karbonat bakımından zengin suların oluşturduğu inanılmaz beyaz traverten teraslar gibi, şehrin kalıntıları da bugün hâlâ ziyaretçileri şaşırtıyor.

10. ANTALYA

Antalya, Pamfilya'nın plajlarını çevreleyen her şey dahil otel ve golf sahalarına açılan kapıdır. Antalya'nın surlarla çevrili eski kenti Kaleiçi bir keyif kaynağı; çok sayıda butik otel var.

11. LİKYA'YA UZAKTAN BAKIŞ

Geleneksel bir ahşap yelkenli tekneden bakıldığında, Likya'nın topografyası, bölgedeki yükselen kireçtaşı kayalıklarına ve uzak koyların plajlarına çarpan turkuaz suları ile karadan görüldüğünden daha zarif duruyor.

12. DATÇA

Datça Yarımadası, Türkiye'nin Turkuaz Sahilinin en güzel özelliklerini karakterize ediyor. Klasik Ege zeytinliklerine, kireç taşı tepelerine, saklı koylara, resmedilmeye değer köylere ve masmavi denize sahip.

13. ZAMANDA GERİ GİTME

Türkiye, Hititler, Frigler, Lidyalılar, Yunanlılar, Romalılar, Bizanslılar ve Müslüman Osmanlı Türkleri dahil olmak üzere şaşırtıcı sayıda halk ve devlete ev sahipliği yaptı.

Türkiye, Göbekli Tepe'deki 12.000 yıllık şaşırtıcı tapınak ve Orta Çağ kasabası Ani de dahil olmak üzere 18 UNESCO Dünya Mirası alanına sahip.

14. KAPADOKYA: HAYAL DİYARI

Yerli halkın "peri bacaları" olarak adlandırdığı erozyona uğramış vadilerden oluşan bu kompakt bölge, bir hayal romanından çıkmış gibi.

Gizemli yeraltı şehirleri, kayaya oyulmuş kiliseler ve çok sayıda butik "mağara" otel deneyimini zenginleştiriyor.

15. ÖLÜDENİZ

Türkiye'nin turizm guruları Ölüdeniz'deki muhteşem masmavi gölcüklerin tanıtımını yapıyor. Ilık ve sığ suları çocuklar için mükemmel.

16. AĞRI DAĞI

Her biri Fuji Dağı kadar çarpıcı olan bu buzul kaplı volkanik koniye tırmanış dört ila beş gün sürüyor. Tırmanmak için izin gerekiyor.

17. ÇIRALI

Narenciye bahçeleri ile çevrelenmiş, Çıralı'yı oluşturan 100 kadar alçak pansiyonun arkasında dik, çam ormanlarıyla kaplı dağların yanı sıra çakıllı kumsal var. Gösterişsiz bir tatil isteyen çiftleri ve aileleri cezbediyor.

18. ALAÇATI

Alaçatı'nın eski taş evleri, 1923 nüfus mübadelesinden önceki günlerde inşa edildi. Kalmak için eğlenceli, butik bir yer.

19. FETHİYE

Kasaba plajlarının eksikliği, Fethiye'yi rakiplerinin çoğunun gelişmesinden uzak tuttu; bu, geleneksel bir Türk sahil kasabasının tadını çıkarmak isteyenler için bol miktarda yeme, içme ve gezme konusunda için mükemmel bir haber.

Güzel bir yat limanı, Likya kaya mezarlarıyla kaplı kayalıklar var. Bir dizi antik alana tekne gezileri ve kiralık araba gezileri resmi tamamlıyor.

20. PERGE, ASPENDOS, SİDE

İki bin yıl önce Romalılar tarafından çok beğenildi. Bugünün ziyaretçileri farklı bir eğlence biçimi için geliyor: Golf.

Kumlu plajların önündeki lüks otellerle birlikte inşa edilmiş ve tasarlanmış, bakımlı 11 golf sahası var. Tüm Avrupa'dan golfçüleri cezbediyor.