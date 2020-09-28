Dolar
7.8136
2.0291%
Euro
9.1191
2.3789%
Altın
1864.87
0.1675%
Borsa
1122.22
-0.1734%
G. Altın
467.851
2.041%
Bitcoin
85079.89
3.4165%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C
    İngiliz basınından, tatilde Türkiye'ye gitmek için 20 sebep

    İngiliz basınından, tatilde Türkiye'ye gitmek için 20 sebep

    The Telegraph gazetesi, salgın döneminde İngiliz turistlerin neden Türkiye'yi tercih etmesi gerektiğini yazdı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2020 - 14:12
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadelede uyguladığı yöntemlerle ve elde ettiği başarılı sonuçlarla dünya basınının dikkatini çekti.

    İngiltere'den gelen turistler için güvenli tatilin adresi olan Türkiye, İngiliz basınında yer almaya devam ediyor.

    The Telegraph gazetesi, "Karantinasız Türkiye'ye kaçmanız için 20 neden" başlıklı bir haber yayınladı.

    TÜRKİYE'NİN TURİZMİ İNGİLİZ BASININDA

    Haberde, Akdeniz'e en uzun kıyı şeridi olan Türkiye'nin dünyanın en iyi mutfaklarından birini barındırdığı, çok sayıda arkeolojik alan, iki kıtayı birbirine bağlayan bir metropol ve olağanüstü turizm altyapısına sahip olduğu vurgulandı.

    KISITLAMA OLMAKSIZIN...

    Türk halkının misafirperver olduğu anımsatılırken, turizmin pandemiden etkilendiği, ancak Türkiye'nin bununla baş etmede çoğu ülkeden daha başarılı olduğu aktarıldı. İngiliz turistlerin, bu ülkeyi kısıtlama olmaksızın ziyaret edebileceği hatırlatıldı.

    TÜRKİYE'Yİ GÖRMEK İÇİN 20 SEBEP

    Gazete, Türkiye'yi ziyaret etmek için yüzlerce nedenin olduğunu belirtirken, bunlardan 20 tanesini şu şekilde aktardı:

    1. LİKYA YOLU'NDA YÜRÜMEK

    539 kilometre uzunluğundaki Likya Yolu, dünyanın en iyi yürüyüş rotalarından biri. Sedir kaplı dağ geçitlerden kayalık koylara görkemli manzaralarda ilerliyorsun. Rota ayrıca eski uygarlıkların kalıntılarıyla dolu.

    İngiliz basınından, tatilde Türkiye ye gitmek için 20 sebep #1

    2. BOZULMAMIŞ KUMLAR

    8 kilometre uzunluğundaki Patara yolu, bozulmamış durumda. Kaplumbağa yuvalama şeridinin beyaz kumlarında tek yapı antik Patara'nın kalıntıları.

    İngiliz basınından, tatilde Türkiye ye gitmek için 20 sebep #2

    3. FERİBOT EĞLENCESİ

    İstanbul'da feribotlara binerek bir hafta geçirebilirsiniz. Surları gezmek için Haliç'e gidin. Adalar'da bisiklet yolculuğuna çıkın. Anadolu Kavağı köyünde balık yeyin.

    4. MUĞLA DALYAN

    Bir nehrin yanında cazip bir konuma sahip olan Dalyan, Türkiye'nin en rahat tatil beldelerinden biri.

    İngiliz basınından, tatilde Türkiye ye gitmek için 20 sebep #3

    5. IZGARA BALIK

    Anason aromalı su rakısı Türk aperatiflerinden ve ızgara balık ana yemeklerinden önce gelen mezelere eşlik ediyor.

    6. BODRUM

    Kral Mausolus, iki bin yıldan daha uzun bir süre önce "dünya harikası" anıt mezarını bu güzel Ege kasabasında inşa etti. Bodrum'un yıldızı, çok sayıda üks otel ve kaliteli restoranla daha çok parladı.

    İngiliz basınından, tatilde Türkiye ye gitmek için 20 sebep #4

    7. EĞİRDİR GÖLÜ

    Yerliler, dağlarla çevrili Eğirdir Gölü'nün suyunun günde yedi kez renk değiştirdiğini iddia ediyor. Eğirdir, deniz seviyesinden 914 metre yukarıda.

    8. KEBAP

    Türkiye'de her yerde bulunan kebap restoranları lezzet bolluğu. Urfa ve Adana kebapları mangal kömüründe pişiriliyor. Hepsi salata, pilav ve taze odun fırınında pişmiş ekmeklerle birlikte geliyor.

    9. TRAVERTENLER

    Kaplıcaların Avrupa'da popüler hale gelmesinden çok önce, Türkiye’nin Ege kıyılarından yaklaşık 177 kilometre uzaklıkta bulunan Hierapolis sakinleri, Menderes nehrinin yukarısındaki dağın yamacında yerden köpüren ılık maden sularında yıkanıyorlardı.

    Kalsiyum karbonat bakımından zengin suların oluşturduğu inanılmaz beyaz traverten teraslar gibi, şehrin kalıntıları da bugün hâlâ ziyaretçileri şaşırtıyor.

    İngiliz basınından, tatilde Türkiye ye gitmek için 20 sebep #5

    10. ANTALYA

    Antalya, Pamfilya'nın plajlarını çevreleyen her şey dahil otel ve golf sahalarına açılan kapıdır. Antalya'nın surlarla çevrili eski kenti Kaleiçi bir keyif kaynağı; çok sayıda butik otel var.

    11. LİKYA'YA UZAKTAN BAKIŞ

    Geleneksel bir ahşap yelkenli tekneden bakıldığında, Likya'nın topografyası, bölgedeki yükselen kireçtaşı kayalıklarına ve uzak koyların plajlarına çarpan turkuaz suları ile karadan görüldüğünden daha zarif duruyor.

    12. DATÇA

    Datça Yarımadası, Türkiye'nin Turkuaz Sahilinin en güzel özelliklerini karakterize ediyor. Klasik Ege zeytinliklerine, kireç taşı tepelerine, saklı koylara, resmedilmeye değer köylere ve masmavi denize sahip.

    İngiliz basınından, tatilde Türkiye ye gitmek için 20 sebep #6

    13. ZAMANDA GERİ GİTME

    Türkiye, Hititler, Frigler, Lidyalılar, Yunanlılar, Romalılar, Bizanslılar ve Müslüman Osmanlı Türkleri dahil olmak üzere şaşırtıcı sayıda halk ve devlete ev sahipliği yaptı.

    Türkiye, Göbekli Tepe'deki 12.000 yıllık şaşırtıcı tapınak ve Orta Çağ kasabası Ani de dahil olmak üzere 18 UNESCO Dünya Mirası alanına sahip.

    14. KAPADOKYA: HAYAL DİYARI

    Yerli halkın "peri bacaları" olarak adlandırdığı erozyona uğramış vadilerden oluşan bu kompakt bölge, bir hayal romanından çıkmış gibi.

    Gizemli yeraltı şehirleri, kayaya oyulmuş kiliseler ve çok sayıda butik "mağara" otel deneyimini zenginleştiriyor.

    15. ÖLÜDENİZ

    Türkiye'nin turizm guruları Ölüdeniz'deki muhteşem masmavi gölcüklerin tanıtımını yapıyor. Ilık ve sığ suları çocuklar için mükemmel.

    İngiliz basınından, tatilde Türkiye ye gitmek için 20 sebep #7

    16. AĞRI DAĞI

    Her biri Fuji Dağı kadar çarpıcı olan bu buzul kaplı volkanik koniye tırmanış dört ila beş gün sürüyor. Tırmanmak için izin gerekiyor.

    17. ÇIRALI

    Narenciye bahçeleri ile çevrelenmiş, Çıralı'yı oluşturan 100 kadar alçak pansiyonun arkasında dik, çam ormanlarıyla kaplı dağların yanı sıra çakıllı kumsal var. Gösterişsiz bir tatil isteyen çiftleri ve aileleri cezbediyor.

    18. ALAÇATI

    Alaçatı'nın eski taş evleri, 1923 nüfus mübadelesinden önceki günlerde inşa edildi. Kalmak için eğlenceli, butik bir yer.

    İngiliz basınından, tatilde Türkiye ye gitmek için 20 sebep #8

    19. FETHİYE

    Kasaba plajlarının eksikliği, Fethiye'yi rakiplerinin çoğunun gelişmesinden uzak tuttu; bu, geleneksel bir Türk sahil kasabasının tadını çıkarmak isteyenler için bol miktarda yeme, içme ve gezme konusunda için mükemmel bir haber.

    Güzel bir yat limanı, Likya kaya mezarlarıyla kaplı kayalıklar var. Bir dizi antik alana tekne gezileri ve kiralık araba gezileri resmi tamamlıyor.

    20. PERGE, ASPENDOS, SİDE

    İki bin yıl önce Romalılar tarafından çok beğenildi. Bugünün ziyaretçileri farklı bir eğlence biçimi için geliyor: Golf.

    Kumlu plajların önündeki lüks otellerle birlikte inşa edilmiş ve tasarlanmış, bakımlı 11 golf sahası var. Tüm Avrupa'dan golfçüleri cezbediyor.

    İngiliz basınından, tatilde Türkiye ye gitmek için 20 sebep #9

    Türkiye, İngiliz turistlerin vazgeçilmez tatil adresi oldu haberi için tıklayın

    İngiliz basınından, tatilde Türkiye ye gitmek için 20 sebep #10

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir