İngiliz basınının iddiası: Putin, Batı'yı göçmen akınına uğratmayı planlıyor Telegraph gazetesi, göç yollarını kontrol etmek isteyen Rusya'nın, sınır gücü kurma planı olduğunu öne sürdü. Batı'daki siyasi tablonun göçmenlerle etkilenmesinin mümkün olduğuna dikkat çekildi.

AA & Ensonhaber

İngiltere basınından Telegraph gazetesi, Rusya'nın, seçimleri etkilemek amacıyla göçmen 'silahlandırmak' için Afrika'daki milisleri kullandığını iddia etti.

Moskova'nın kıtaya giden bazı ana yollar üzerinde etki sahibi olduğu belirtildi.

Bahar aylarının gelişiyle birlikte, Rusya'nın göçmenleri taşıma çabalarını muhtemelen "yoğunlaştıracağı" öne sürüldü.

Telegraph: Rus ajanları, 15 bin kişilik güç kuracak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, göçmenleri "Avrupa'yı istikrarsızlaştırmak için kullandığı" ve bundan endişe edildiği kaydedildi.

Haberde, "Rus ajanlarının, göçmen akışını kontrol etmek için Libya'daki eski milislerden oluşan 15 bin kişilik sınır polis gücü kurma planları var." denildi.

"Göçmen yollarını kontrol edebilirseniz, seçimleri kontrol edebilirsiniz"

İsmi açıklanmayan bir güvenlik kaynağı, şu ifadeleri kullandı:

Avrupa'ya giden göçmen yollarını kontrol edebilirseniz, seçimleri de etkili bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Çünkü çok önemli bir zamanda kamuoyunu etkilemek için belirli bir bölgeyi göçmenlerle sınırlandırabilir veya göçmen akınına uğratabilirsiniz.

Putin: Göçmen krizini Batı yarattı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, daha önceki bir açıklamasında, ülkenin çıkarları göz ardı edilerek Avrupa'da askeri güvenliğin sağlanması yönündeki girişimlerin iyi sonuçlara yol açmayacağını bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizini Batılı ülkelerin yarattığını belirterek "20 yıl Afganistan'da savaştılar şimdi sınırda daha fazla Afgan var. Belarus'un bununla hiçbir ilgisi yok." demişti.