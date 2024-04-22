İngiliz basınının Rusya iddiası: Türkiye’ye giden uçaklara müdahale ediyorlar İngiltere'den turistlerin bulunduğu on binlerce uçuşun sinyal müdahalesine uğradığı iddia edildi. Türkiye'ye gerçekleştirilen uçuşların listede olduğu belirtildi.

ensonhaber.com

İngiltere basını, yurt dışına turist taşıyan İngiliz uçaklarının Rusya'nın saldırısı altında olduğunu öne sürdü.

Havacılık kaynaklarına göre Rusya'nın, İngiltere çıkışlı "binlerce tatil uçuşuna son derece tehlikeli elektronik saldırılar" düzenlediğinden şüphe ediliyor.

Uçaklarda yaşanan sorun, "GPS paraziti" olarak tanımlandı. Kablosuz iletişim sistemlerine müdahale edildiği ve pilotları, uçağın gerçekte oldukları yerden farklı bir konumda olduğuna inandırmak için sahte sinyaller kullanıldığı kaydedildi.

Uçaklara müdahalede Türkiye güzergahı ayrıntısı

Türkiye'nin sahilleri, İngiliz turistler için vazgeçilmez yaz tatili destinasyonları arasında olmaya devam ediyor.

Mail'in paylaştığı haberdeki haritada İngiltere çıkışlı, İstanbul ve Ankara varışlı uçuşlara dikkat çekildi. Bu uçuşların da Rusya'nın müdahalesine maruz kaldığı iddia edildi.

Pilotları yanıltma saldırılarında 'keskin' artış

Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı (EASA), ocak ayında yaptığı açıklamada, "sinyal bozucu ve yanıltma saldırılarında keskin bir artış gördükleri" konusunda uyardı, ancak bunların arkasında kimin olduğunu belirtmedi.

46 bin uçuş etkilendi

Habere göre, ağustos ve mart ayları arasında 46 bin uçuşta uydu navigasyonu sorunları kayıtlara geçti. Bunlar arasında 2 bin 309 Ryanair uçuşu, bin 368 Wizz Air uçuşu, 82 British Airways uçuşu ve 4 EasyJet uçuşu vardı.

Rusya ile ilgili dikkat çeken iddia

Söz konusu haberde şu notlara yer verildi:

Sektör uzmanları, saldırıların arkasında Putin'in güçlerinin olduğunu iddia ediyor. Ruslardan gelen bilgiler sahte.



Uçak kayıtları Baltık bölgesi, Karadeniz ve Doğu Akdeniz'deki müdahale noktalarını ortaya çıkardı.

Durum 'alarm verici'

Söz konusu bölgelerde sinyal bozucu müdahalelerle ilgili "alarm verici" raporların kaydedildiği bildirildi.