İngiliz ekonomist Timothy Ash: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın dengi değil Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Avrupalılar, 14 Mayıs seçimlerinden sonra gerçekleri anlatmaya başladı.

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Türkiye'de yoğun katılımla yapılan seçimler dünya genelinde büyük ilgiyle takip edildi.

Başta ABD olmak üzere İngiltere, Fransa, Almanya gibi birçok ülke Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaybetmesi için Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekledi.

Amerika ve İngiltere gezisinden sonra vaatleri değişen Kemal Kılıçdaroğlu, ülkeye 300 milyar dolar getireceğini bile söyledi.

Arkasına aldığı desteğe rağmen hayal kırıklığı yaşatan Kılıçdaroğlu'na bir eleştiri de merkezi İngiltere'nin başkenti Londra’da bulunan Bluebay Varlık Yönetimi Şirketi’nin gelişen piyasalardan sorumlu kıdemli stratejisti Timothy Ash'tan geldi.

Kılıçdaroğlu'nun yetersiz olduğunu Londra'da yaptıkları ilk görüşmede anladığını vurgulayan Ash, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı durdurmanın yolunun borsada spekülasyonlarla ekonominin hedef alınmasında geçtiğini söyledi.

"Erdoğan'ın dengi değil"

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Ash, şu ifadeleri kullandı: