İngiliz Independent, Türkiye'de en iyi 7 tatil yerini listeledi Hem tarihiyle ünlü hem de denize kıyısı olan şehirler, tatil için Türkiye'nin güneyini seçen İngiliz okurlara aktarıldı.

ensonhaber.com

Türkiye, barındırdığı tarihi yerleri, çeşitli doğal varlıkları ve popüler şehirleriyle turistlerin vazgeçilmez destinasyonu olmaya devam ediyor.

Her yıl milyonlarca turist, kozmopolit İstanbul'dan ve başkent Ankara'dan Bodrum, Alanya ve Marmaris gibi gözde sahil beldelerine kadar, birçok noktayı gezme fırsatı yakalıyor.

İngiltere basınından Independent gazetesi, "Türkiye'de en iyi tatil yerleri" başlıklı haberinde 7 yer sıraladı.

Haberde, "Bu çeşitli ve tarihsel ülkeye gitmeyi planlıyorsanız, önde gelen destinasyonlarından bazılarının listesini hazırladık." denildi. Söz konusu yerlerin özelliklerinden bahsedildi:

1- İstanbul

Avrupa'nın en kalabalık şehri, Batı'nın Asya ile buluştuğu yer. 2 bin 500 yılı aşkın bir tarihe sahip olan şehrin başlıca ilgi çekici yerleri arasında Ayasofya ve Sultanahmet camileri var.

Diğer popüler turistik yerler arasında Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı yer alıyor. Ancak Sultanahmet semtine yapılacak bir ziyaret, muhtemelen şehirdeki 'yapılması gereken' birçok şeyi kapsayacak.

Daha uzaklara gitmek isteyenler, şehrin ünlü Kapalıçarşı'sını, Boğaziçi'ni ve gurme lezzetlerden yerel pazarlara kadar her şeyi keşfedebileceği Balat ve Fener gibi semtleri görmek isteyecektir. Muhteşem manzaralar için Galata Kulesi'ne çıkmayı deneyin.

2- Bodrum

Türkiye sahillerini tatmak isteyenlerin uğrak noktası, antik çağlara uzanan bir diğer şehir. Bodrum bazı antik kalıntıların yanı sıra ünlü ortaçağ kalesi olan Bodrum Kalesi'ne ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bodrum'un gece hayatı canlı.

3- Kapadokya

Kapadokya, volkanik kaya ve peribacaları gibi çeşitli oluşumların yanı sıra çok çeşitli mağaraların varlığına neden olan erozyonla şekillenen kendine özgü bir topografyaya sahip.

Bu mağaraların çoğu, kayalara oyulmuş odaları ve tepelere bakan otantik yerel yemekler sunan restoranları ile büyüleyici oteller olarak hizmet veriyor.

4- Antalya

Kilometrelerce kıyı şeridine sahip. Antik şehir kalıntıları (Perge, Aspendos ve Termessos dahil) ve golf sahaları gibi çeşitli aktiviteler barındırıyor.

Kaleiçi; dar, taş döşeli sokaklar, Osmanlı dönemi mimarisi ve antik surlardan oluşan bir labirent. Yat limanı ve liman alanları ise deniz manzarası sunuyor. Hayvanat bahçesi, akvaryum ve su parkı da dahil olmak üzere birçok aile dostu alan da mevcut.

Düden ve Kurşunlu şelaleleri doğal güzellik sunuyor. Güneşlenmek için Çıralı, Konyaaltı ve Patara bölgenin en iyi plajlarından bazıları.

5- İzmir

Çağdaş sanat ve kültür sahnesiyle zengin bir tarihe sahip. Çeşme, Alaçatı ve Urla gibi yerlerde birinci sınıf plajlar var. Hareketli Kordon'daki mağaza ve restoranlarda modern yaşam sergileniyor.

6- Kaş

Açık hava meraklıları için popüler bir destinasyon. Mükemmel yürüyüş fırsatlarının yanı sıra kano, tüplü dalış ve yamaç paraşütü gibi bir dizi aktivite yapma şansı sunuyor.

Kasabanın kendisi, hem merkezde hem de Küçük Çakıl gibi plajlarda rahat bir atmosfere sahip. Bu yerleşim yerinde beyaz badanalı evler, kırmızı kiremitli çatılar ve Arnavut kaldırımlı sokaklar var.

7- Ölüdeniz

Doğanın odak noktası olduğu bir destinasyon. Ana cazibesi Mavi Lagün. Ölüdeniz Plajı, yüzme ve jet skiden şnorkelle yüzmeye kadar uzanan su sporları açısından popüler.

Yürüyüş parkurlarına sahip olan Babadağ Dağı, Mavi Lagün'ün ve diğer alanların panoramik manzarasıyla popüler bir yamaç paraşütü noktası.