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    İngiliz Milletvekili Jones: Erkekler akşam 6'dan sonra sokağa çıkmamalı

    Ülkede işlenen kadın cinayetinin ardından değerlendirmelerde bulunan İngiliz Milletvekili Barones Jones, "Kadınların güven hissetmesi için erkeklerin 6'dan sonra dışarı çıkmaması gerekir" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 12.03.2021 - 18:02
    • Güncelleme : 12.03.2021 - 18:07
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    İngiliz Milletvekili Jones: Erkekler akşam 6'dan sonra sokağa çıkmamalı

    İngiltere'nin Londra kentinde, 28 Şubat tarihinden itibaren kayıp olan ve geçtiğimiz günlerde cesedi bulunan 33 yaşındaki Sarah Everard'ın cinayetinin ardından hükümet yetkililerinden ilginç bir öneri geldi.

    A Green Party'den İngiliz Milletvekili Barones Jones, kadınların sokağa çıkmalarına dair güven hissedebilmeleri için yeni adımlar atılması gerektiğini söyledi.

    ERKEKLER AKŞAM 6'DAN SONRA SOKAĞA ÇIKMAMALI ÖNERİSİ

    Jones, cinayetin ardından erkeklere saat 18.00'den sonra sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi gerektiğini savundu.

    İngiliz Milletvekili Jones: Erkekler akşam 6 dan sonra sokağa çıkmamalı #1

    "HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN AZALACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

    İngiltere'deki aile içi şiddet sorunlarına yönelik bir oturumda konuşma yapan Jones, "Bunun kadınları çok daha güvenli hale getireceğini ve her türlü ayrımcılığın azalacağını düşünüyorum." dedi.

    İngiliz Milletvekili Jones: Erkekler akşam 6 dan sonra sokağa çıkmamalı #2

    (Sarah Everard)

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