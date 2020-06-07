İngiliz polisi attan düştü

Siyahi George Floyd'un ölümünün ardından İngiltere'de de protestolar devam ederken, atlı bir polis, göstericileri kovalarken trafik ışıklarına çarptı.

ABD’de, siyahi George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından birçok ülkede başlayan ırkçılık karşıtı protestolar devam ediyor.

Dün İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce kişinin katıldığı protestolarda atlı polisler, göstericilere müdahale etti.

TRAFİK IŞIKLARINA ÇARPAN POLİS ATTAN DÜŞTÜ

Müdahale sırasında hızla koşan bir atın üzerindeki polis ise trafik ışığına çarpıp attan düştü. Daha sonra başıboş kalan at hızla koşarak göstericilerin arasında daldı. Yaralanan polisin ise hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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