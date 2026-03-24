İngiliz savaş gemisi HMS Dragon, Doğu Akdeniz'de

Güney Kıbrıs açıklarında konuşlanacak İngiliz savaş gemisi HMS Dragon, Doğu Akdeniz’e ulaşarak operasyonel hazırlıklarını başlattı. Kraliyet Donanması’nın Type 45 destroyeri, Kıbrıs’taki müttefiklerle koordineli savunma görevlerine katılacak.

"KIBRIS SAVUNMASINA ENTEGRE OLACAK"

İngiliz Savunma Bakanı John Healey, geminin Güney Kıbrıs’taki RAF Ağrotur üssüne gönderildiğini ve müttefiklerle birlikte Kıbrıs savunmasına entegrasyon sürecinin başladığını duyurdu. Healey, geminin gönderilmesinin, İran’ın son dönemde bölgedeki üs ve gemilere yönelik saldırı girişimleriyle bağlantılı olduğunu belirtti.

BÖLGEDEKİ ASKERİ VARLIK ARTIRILIYOR

Healey, Kıbrıs’ta 500 kişilik ek hava savunma personeli bulunduğunu ve Doğu Akdeniz’e daha fazla askeri güç tahsis edildikçe ABD, Fransa ve Yunanistan gibi müttefiklerin katkılarının koordine edileceğini söyledi. Ayrıca RAF ve donanma pilotlarının son dönemde yaklaşık 900 saatlik uçuş gerçekleştirdiğini ve bölgede son 15 yılın en yoğun jet varlığı bulunduğunu kaydetti.

HMS DRAGON'UN ÖZELLİKLERİ

Portsmouth’ta 6 haftalık bakımın ardından göreve hazır hale getirilen HMS Dragon; 152 metre uzunluğunda, 8 bin 500 ton ağırlığında ve Type 45 destroyer sınıfına ait bir savaş gemisi. Sea Viper hava savunma sistemiyle donatılan gemi, aynı anda 16 hedefi izleyip 8 füze atabiliyor, 32+ knot hıza ulaşabiliyor ve 200’den fazla mürettebatla görev yapıyor. Geminin pruvasında ejderha arması bulunuyor.

BÖLGESEL GÜVENLİK VE HÜRMÜZ MESAJI

Healey, Birleşik Krallık’ın Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlamak için ABD ile koordineli planlama yürüttüğünü ve ticari gemilerin güvenle geçişini temin etmeye kararlı olduklarını vurguladı. Ayrıca Başbakan Keir Starmer’ın ABD ordusuna, savunma amaçlı İran hedeflerine yönelik operasyonlarda Birleşik Krallık üslerini kullanma izni verdiğini aktardı.

BÖLGEDE GÜÇ GÖSTERİSİ

Birleşik Krallık yakın zamanda Kıbrıs’taki RAF Akrotiri üssünde ek uçak, helikopter ve gözetleme unsurlarıyla askeri varlığını artırmıştı. HMS Dragon’un gelişi, Doğu Akdeniz’deki güvenlik ve caydırıcılık stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.