İngiliz Savunma Bakanı Ben Wallace: Kimyasal saldırı tehdidi arttı

Bakan Wallace, internetin, kimyasal veya biyolojik silahları geliştirmek isteyen terörist gruplar için destek sağladığını söyledi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, kimyasal ve biyolojik saldırı tehdidinin arttığını belirtti.

Wallace, Times gazetesine yaptığı açıklamada, bazı rejimlerin İngiltere ve Suriye'deki kimyasal saldırılardan sonra rakiplerine karşı bu tür kimyasal maddeleri kullanmanın kabul edilebilir olduğuna inanmaya başladığını ifade etti.

"KİMYASAL VEYA BİYOLOJİK SALDIRI TEHDİDİNİN..."

İnternetin kimyasal veya biyolojik silahları araştırmak ve geliştirmek isteyen terörist gruplar ile devletler için "turbo destek" sağladığını kaydeden Wallace, "Küresel düzeyde, kimyasal veya biyolojik saldırı tehdidinin giderek arttığını düşünüyorum. Bu, interneti kullananların ne bilgiler edindiğine bağlı. Suriye gibi ülkelerin kimyasal silahları kendi halkına karşı kullandığını görüyorsunuz. Bu durum, dünya düzeninin bir tür çöküşünde yaşanılan bir şey." dedi.

"OLAYIN ARKASINDA RUSYA VAR"

İngiliz Savunma Bakanı, eski Rus ajan Sergei Skripal ve kızının 2018'de İngiltere'de kimyasal saldırıya maruz kaldığına da dikkati çekerek, bu olayın arkasında Rusya'nın olduğunu kaydetti.