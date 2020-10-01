İngiliz Times, Ermenistan Azerbaycan çatışmasını ele aldı

Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklediğini belirten İngiliz Times gazetesi; Ermenistan'ın, Azerbaycan'a karşı Rusya'nın müdahale etmesini isteyebileceğini yazdı.

İngiltere'de yayınlanan Times gazetesi, Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmaları ele aldı.

Times'ın haberinde, giderek yoğunlaşan çatışmalar karşısında "Ermenistan'ın, Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan'a karşı Rusya'nın müdahele etmesini isteme ihtimalinin gündeme geldiğini" söyleniyor.

Haberde, pazar gününden bu yana Ermeni ve Azeri güçleri arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda, aralarında sivillerin de bulunduğu onlarca kişinin öldüğü belirtildi

1994'TEN BU YANA ERMENİLERİN DENETİMİNDE

Dağlık Karabağ sorununun geçmişini kısaca özetleyen Times, uluslararası alanda Azerbaycan toprağı olarak kabul edilen bölgenin, 1994'teki savaştan bu yana Ermenilerin denetiminde olduğunu hatırlattı.

TÜRKİYE MÜDAHALESİ

Gazete, Ermenistan'ın bir savaş uçağının Türk F-16'sı tarafından Ermeni hava sahasında düşürüldüğünü iddia ettiğini söylüyor ve Türkiye'nin bunu "ucuz bir propaganda" diyerek reddettiğini vurguladı.

"Azerbaycan'ı hem müzakere masasında hem cephede destekleyeceğini ilan eden NATO üyesi Türkiye, güçlerinin çatışmalara doğrudan karıştığını reddediyor" diyen Times, Ermenistan'ın Rusya'nın önderliğindeki, eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri'nden oluşan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi olduğunu belirtti.

ERMENİSTAN RUSYA'DAN YARDIM İSTEYEBİLİR

Times, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin ile görüştüğünü bildirirken, Paşinyan'ın ülkesinin silahlı güçlerinin Dağlık Karabağ'ı savunma kabiliyetine sahip olduğunu söylemesine karşın, çatışmalar daha da şiddetlenirse yardım isteyebileceğini belirttiğini aktardı.

Gazete, Paşinyan'ın "İsteğin ne zaman yapılabileceğini söylemek zor. Duruma ve genel siyasi bağlama göre, güvenliğimizi sağlayabilecek tüm olasılıkları görüşüyoruz." dediğini bildirdi.

RUSYA TÜRKİYE'Yİ KINADI

Times, Kremlin'in Türkiye'yi "ateşe benzin dökmekle" suçladığını söylerken, Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov'un, Rusya'nın olası askeri müdahalesi için Azerbaycan güçlerinin geçmesi gereken "kırmızı çizgiyi" söylemekten kaçındığını bildirdi.

Gazete, hem Paşinyan hem de İlham Aliyev'in barış görüşmeleri çağrılarını reddettiğini söylerken, Paşinyan'ın "Hepimiz bunu ulusumuza karşı varoluşsal bir tehdit olarak algılıyoruz. Askeri operasyonlar sürerken, müzakereleren söz etmek zor." dediğini aktardı.

Aliyev'in de "Ermenistan Başbakanı açıkça Karabağ'ı Ermenistan'ın bir parçası olarak ilan ediyor. Bu durumda, nasıl bir müzakere süreacinden bahsedebiliriz ki" dediği bildirdi.