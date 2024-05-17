İngiliz turistler, rotayı yeniden Türkiye'ye çevirdi: Yaz tatili için talep artıyor Türkiye'nin güney sahillerini deneyimlemek isteyenler turistler, paket tatil rezervasyonlarına yöneldi. İngiltere basını, en ucuz fiyatlı konaklamayı duyurdu.

ensonhaber.com

İngiliz turistler için yaz tatili deyince akla gelen ilk yerler arasında Türkiye'deki destinasyonlar bulunuyor. İngiltere sakinleri, sezonun yaklaşmasıyla rotayı tekrar ülkemize çevirdi.

İngiltere basını, yurt dışı gezilerine talebin artmakta olduğuna dikkati çekti.

Güneşli Ege ve Akdeniz sahillerine yönelik paket tatiller söz konusu olduğunda İngilizler arasındaki talepteki yükselişe işaret edildi.

İngilizlerden yaz tatiline yoğun talep

Yaklaşan yaz mevsimi kapsamında daha uygun fiyatlı tatiller için yurt dışına seyahatlerin artabileceği belirtildi.

Türkiye'den örnek verilerek, bir çift için 7 günlük gezinin haziran ayının ilk haftasındaki uçuşlar da dahil olmak üzere 750 sterlinden daha düşük bir fiyat etiketiyle sunulduğu kaydedildi.

En ucuzu 571 sterlin

Haberde, "En ucuzu, Kuşadası'nda dört yıldızlı konaklama... Fiyat etiketi 571 sterlin (23 bin 336 Türk Lirası)." şeklindeki not paylaşıldı.

Türkiye'nin, yaz tatili için yeniden en popüler turistik destinasyonlar arasında yer aldığının altı çizildi.

Yunanistan ve İspanya'nın Balear Adaları'nın da İngilizlerin ilgi gösterdiği diğer yerler olduğu bildirildi.

60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir

Türkiye, bu yıl turizmde "60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir" hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Turizmde yükselişini sürdüren ülkemizin, bu trendi 2024'te de yakalaması bekleniyor. Öyle ki Türkiye'ye yönelik rezervasyonlarda önemli artışlar yaşanıyor.