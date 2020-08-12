İngiliz üniversitesi, korona aşısını Afrika'da deneyecek

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Uganda'da yapılacak aşı denemeleri, tepkileri beraberinde getirdi. Yetkililer, aşının önce Uganda'da denenmesinin faydalı olacağını iddia etti.

Dünya genelinde koronavirüs aşısı çalışmaları devam ederken İngiltere, klinik denemeler için Afrika'yı geçti.

Imperial College London Üniversitesi'nin geliştirdiği koronavirüs aşısının yeni klinik denemeleri, İngiltere'den sonra Uganda'da yapılacak.

The Daily Monitor gazetesinin haberine göre, Uganda Virüs Araştırma Enstitüsü (UVRI) Direktörü Pontiano Kaleebu, İngiltere'de geliştirilmekte olan aşının klinik deneylerinin ülkelerinde başlaması için gereken protokolün hazırlandığını duyurdu.

AŞI DENEMELERİNDE UGANDA'YI SEÇTİLER

Kaleebu, "Testler, aralık ayı itibarıyla başlayacak, odak noktası aşının güvenliği ve bağışıklık sağlayıcılığı olacak." ifadesini kullandı.

Aşıların Afrika ülkelerinde denenmesine ilişkin gelen tepkilerin yersiz olduğunu belirten Kaleebu, potansiyel aşının önce Uganda'da denenmesinin faydalı olacağını savundu.

İLK DENEMELER BAŞARILI

Kaleebu, ülkedeki antibiyotiklerin dahi yabancılar tarafından üretildiğinin unutulmaması gerektiğini söyleyerek, halkın klinik denemelere katılacağına inandığını aktardı.

Imperial College London Üniversitesi, daha önce aşının insanlar üzerindeki ilk denemelerinin başarılı olduğunu açıklamıştı.

KENYA, RUSYA İLE ÇALIŞACAK

Öte yandan Kenya Sağlık Bakanı Mercy Mwangangi, koronavirüs aşısı geliştirdiğini duyuran Rusya ile birlikte çalışacaklarını ve kullanmadan önce aşının güvenliğinden emin olacaklarını bildirdi.

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