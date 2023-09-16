İngilizler yazdı: Beşar Esad Suriye'nin yönetim şeklini değiştirmek istiyor İngiltere merkezli Arapça yayın yapan Elaph gazetesi, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkenin yönetim şeklini cumhuriyetten parlamenter monarşiye çevirmek istediğini yazdı.

ensonhaber.com

2011'de başlayan iç savaş Suriye'yi büyük bir yıkıma sürükledi.

Milyonlarca Suriyeli ülkelerinden ayrılırken binlerce insan da yaşanan çatışmalarda hayatını kaybetti.

Hala belirli bölgelerinde savaşın sürdüğü Suriye'yle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ülkenin yönetim şeklini değiştirmek istediği öne sürüldü.

Cumhuriyetten parlamenter monarşiye çevirmek istiyor

Suriye'nin yönetim şeklini cumhuriyetten parlamenter monarşiye çevirmek isteyen Esad'ın, bu şekilde kendisinin ve ailesinin güvenliğini garanti altına almak istediği bilgisi paylaşıldı.

Amacı iktidarın oğluna geçmesi

Londra merkezli Arapça yayın yapan Elaph gazetesinin haberine göre yine Esad'ın böylelikle iktidarın engelsiz bir şekilde oğluna geçmesini imkan sağlamaya çalıştığı da aktarıldı.

Eşi ve kardeşine önemli sorumluluklar verdi

Haberde ayrıca, Esad'ın son yıllardaki siyasi tavrı mercek altına alınırken, ülkenin yönetiminde eşi Esma Esad ve erkek kardeşi Mahir Esad'a önemli sorumlulukların devredildiği öne sürüldü.

Yüzlerce ton altın ve milyonlarca dolarlık mal varlığı iddiası

Elaph gazetesinin bir İngiliz istihbarat kaynağına dayandırdığı bilgiye göre, Esad ailesinin yüzlerce ton altın ve milyarlarca dolarlık mal varlığına sahip olduğu belirtildi.