İngiltere, 142 yıl sonra kömür enerjisine son veriyor Birleşik Krallık, 142 yıldır faaliyette olan kömür santrallrinin sonuncusunu da bugün kapatarak kömür enerjisini sonlandıran ilk G7 ülkesi oldu.

İHA

Birleşik Krallık, son kömür termik santrali Ratcliffe-on-Soar’ı kapatıyor.

Birleşik Krallık, böylece 142 yıldır faaliyette olan kömür santrallrinin sonuncusunu da bugün kapatarak kömür enerjisini sonlandıran ilk G7 ülkesi oldu.

"YENİ İYİ ENERJİ ÇAĞI BAŞLIYOR"

Kömür Sonrası Enerji İttifakı Sekretaryası Başkanı Julia Skorupska “Birleşik Krallık, kömür enerjisinin daha önce görülmemiş hızla kademeli olarak çıkmanın mümkün olduğunu kanıtladı” dedi.

Enerji Bakanı Michael Shanks, kararın ardından yaptığı yazılı açıklamada “Kömür çağı sona eriyor ancak, ülkemiz için yeni iyi enerji işleri çağı daha yeni başlıyor. Ülke olarak nesillere şükran borçluyuz” dedi.

2015 YILINDA KÖMÜR SANTRALİNİ KAPATMAYI PLANLADIĞINI DUYURMUŞTU

İngiltere, iklim hedeflerine ulaşmak amacıyla alınacak önlemlerin bir parçası olarak 2015 yılında kömür santralini kapatmayı planladığını duyurmuştu.

Ülkenin elektriğinin yüzde 30’u kömürden karşılanırken bu sayı geçtiğimiz yıl yüzde 1’e düştü.

BİRLEŞİK KRALLIK, 2050 YILINA KADAR NET SIFIR EMİSYONA ULAŞMAYI HEDEFLİYOR

Kömür enerjisindeki düşüş İngiltere’nin 1990 yılından bu yana yarısından daha fazla azalan sera gazı emisyonlarının azaltılmasına imkan sağladı.

2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmayı hedefleyen Birleşik Krallık, aynı zamanda 2030 yılına kadar da elektriği karbonsuzlaştırmayı planlıyor.

Kömür enerjisi halen Almanya’nın elektriğinin yüzde 25’inden fazlasını, Japonya’nın elektriğinin ise en az yüzde 30’unu karşılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)