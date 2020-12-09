İngiltere, 2040’a kadar kar yağışı göremeyebilir

2040 yılına kadar İngiltere'nin pek çok bölgesine iklim değişikliği nedeniyle kar yağmayabileceği uyarısı yapıldı.

Son yıllarda etkisini giderek artıran iklim değişikliği, hem çevresel hem de insanlık için sosyal ve ekonomik bir tehdit haline geldi.

İngiltere’nin meteoroloji dairesi Met Office tarafından yayınlanan analize göre; 2040 yılından itibaren ülkenin pek çok bölgesine iklim değişikliği nedeniyle kar yağmayacağı açıklandı.

GÜNEY İNGİLTERE, SIFIRIN ALTINI GÖRMEYECEK

Analiz 2040'lı yıllarda güney İngiltere'nin çoğunun artık sıfırın altında sıcaklıklara ulaşamayacağını ön görürken, 2060'lı yıllarda da yalnızca kuzey İskoçya ve yüksek bölgelerin soğuk günler yaşayacağı belirtildi.

'KARBON EMİSYONLARI AZALTILMALI'

İklim değişikliği tahminlerini inceleyen Met Office Dairesi'nde görevli kıdemli bilim insanı Dr. Lizzie Kendon'a göre analiz, karbon emisyonlarının hızlandırılmasına dayanıyor.

Bu yüzyılın sonunda, en yüksek rakımdaki bölgeler dışında çok fazla karın tamamen kaybolacağını söylüyor. Met Office'e göre, karbon emisyonları dünya çapında önemli ölçüde azaltılırsa, bu değişikliklerin yoğunluğu ve şiddeti de azalacak.