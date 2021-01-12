İngiltere, BAE'den gelen yolculardan 10 gün karantina şartı isteyecek

İngiltere, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında BAE'yi seyahat koridorundan çıkararak, bu ülkeden gelecek yolculara 10 gün karantina şartı getirdi.

Koronavirüs salgını nedeni ile zor günler geçiren İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri’ni seyahat koridorundan çıkardı.

10 GÜN KARANTİNA ŞARTI GETİRİLDİ

BAE’den İngiltere’ye gelecek olan yolculara 10 gün karantina şartı getirildi.

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kararın BAE’de son 7 gün içinde vaka sayılarının yüzde 52 artması nedeniyle alındığı belirtilerek, yarın yerel saatle 04.00’den itibaren BAE’den gelen yolculara karantina uygulamasının başlayacağı ifade edildi.