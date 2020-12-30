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    İngiltere Başbakanı Johnson, AB ile ticaret anlaşmasını imzaladı

    İngiltere Başbakanı Johnson, AB ile ticaret anlaşmasını imzaladı

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Birliği (AB) ile Brexit sonrası ticaret anlaşmasına imzayı attı.
    • İHA
    • 30.12.2020 - 21:23
    • Güncelleme : 31.12.2020 - 08:32
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    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere parlamentosunda oy çoğunluğuyla onaylanan Brexit sonrası ticaret anlaşmasını imzaladığını duyurdu.

    Johnson yaptığı açıklamada, "Bu anlaşmayı imzalayarak, İngiliz halkının kendi seçilmiş parlamentosu tarafından kendi yasaları altında egemen yaşama dileklerini yerine getiriyoruz." dedi.

    İngiltere Başbakanı Johnson, AB ile ticaret anlaşmasını imzaladı #1

    "AZ ÖNCE İMZALADIĞIM ANLAŞMA SON DEĞİL, YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

    "Az önce imzaladığım anlaşma son değil, yeni bir başlangıç." diyen Başbakan Johnson, "Bence İngiltere ve AB arasındaki harika bir ilişkinin başlangıcı olacak." ifadelerini kullandı.

    İngiltere'de bugün onaylanan AB-İngiltere Brexit sonrası ticaret anlaşması, parlamentodan 73 karşı 521 oy ile geçmişti.

    Anlaşma, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.

    İngiltere Başbakanı Johnson, AB ile ticaret anlaşmasını imzaladı #2

    İngiltere Başbakanı Johnson, AB ile ticaret anlaşmasını imzaladı #3

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