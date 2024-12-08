İngiltere Başbakanı Starmer'dan Suriye açıklaması

DHA

Rejim karşıtı güçler Şam'a girdi ve Suriye'de 61 yıllık rejim çöktü.

Suriye'de yaşanan gelişmelerin uluslararası yankıları merakla beklenirken bir açıklama da İngiltere'den geldi..

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"GİDİŞİNİ OLUMLU KARŞILIYORUZ"

Starmer, bölgedeki müttefiklerle iletişim halinde olduklarını belirterek, “Suriye halkı, Esad'ın barbar rejimi altında çok acı çekti. Gidişini olumlu karşılıyoruz” dedi.

Suriye'de barış ve istikrarın sağlanması ile siyasi çözüme odaklandıklarını kaydeden Starmer, “Tüm tarafları, sivilleri ve azınlıkları korumaya, gelecek saatlerde ve günlerde ihtiyaç sahiplerine hayati yardımların ulaşmasını sağlamaya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.