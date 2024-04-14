İngiltere Başbakanı Sunak: İran İHA'larını düşürdük Başbakan Sunak, İngiliz jetlerinin İran'a ait bazı uçakları düşürdüğünü söyledi.

AA

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İran'ın İsrail'e hava saldırısına müdahale ettiklerini söyledi.

Sunak, Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) jetlerinin İran'a ait birkaç insansız hava aracını düşürdüğünü teyit etti.

Sosyal medya platformu X'ten İran'ın İsrail'e hava saldırısına ilişkin açıklama yapan Sunak, bunu "tehlikeli ve gereksiz tırmanış" olarak niteleyerek, en güçlü şekilde kınadığını belirtti.

"Saldırıyı engelleme çabasına katıldık"

Ülkesinin, İran'ın saldırısını engellemek amacıyla uluslararası koordineli çabada yer aldığı bilgisini paylaşan Sunak, şu ifadeleri kullandı:

İngiltere'nin de katıldığı uluslararası koordineli çaba sayesinde bu füzelerin neredeyse tamamı engellenerek sadece İsrail'de değil, Ürdün gibi komşu ülkelerde de hayat kurtarıldı.

"Uçaklarımız, bir dizi İran saldırı uçağını düşürdü"

Sunak, RAF'ın bölgeye ilave uçaklar gönderdiğini doğrulayarak, "Uçaklarımızın bir dizi İran saldırı uçağını düşürdüğünü teyit edebilirim." açıklamasını yaptı.

Başbakan Sunak, halihazırda soğukkanlılığın hakim olmasına ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, ülkesinin durumu yatıştırmak için müttefikleriyle çalışacağını kaydetti.

İngiltere, ilave jetleri Orta Doğu'ya konuşlandırdı

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, dün İran'ın İsrail'e hava saldırısı başlatmasının ardından yaptığı açıklamada, RAF'a ait ilave jetler ile yakıt ikmal tankerlerini Orta Doğu'ya konuşlandırdıklarını duyurmuştu.

İngiliz Sky News televizyonu da kaynaklarına dayandırdığı haberinde, RAF jetlerinin İsrail'in savunmasında görev aldığını belirtmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)