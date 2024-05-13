İngiltere Başbakanı Sunak: Tehlikeli yıllar bizi bekliyor Sunak, yaklaşan seçimler öncesi dikkat çeken mesajlar verdi. Önlerinde tehlikeli bir dönemin olduğunu söyleyen İngiltere Başbakanı, nükleer savaş uyarısı yaptı.

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İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkesiyle ilgili öngörülerini paylaştı.

Kameraların karşısına geçen Sunak, Muhafazakar Parti'nin bir sonraki genel seçimi kazanabileceğinden "emin" olduğunu söyledi.

Seçimin Ocak 2025'te yapılmasını reddeden Sunak, "Bu yılın ikinci yarısında hepimiz sandık başına gideceğiz." derken, karamsar bir tablo çizdi.

Seçmenlere seslendi

Sandığa gidecek seçmenlerin, kendisi ile İşçi Partisi lideri Keir Starmer arasında bir tercihte bulunacağını söyleyen Sunak, şöyle devam etti:

Sadece Muhafazakarlar İşçi Partisi'ne karşı ya da Sunak Starmer'a karşı olmayacak. Bir seçim yapacağız. Gelecek ile geçmiş arasında bir seçim olacak.

"Önümüzdeki birkaç yıl, en tehlikelisi olacak"

İngiltere'nin, başbakanlıkta Keir Starmer olması durumunda daha az güvende olacağını savunan Sunak, şunları söyledi:

Ben çok netim. Bu ülkenin Başbakanı'yım, bu işi yapıyorum. Önümüzdeki birkaç yılın ülkemizin uzun zamandır yaşadığı en tehlikeli, aynı zamanda en dönüşümsel yıl olacağına inanarak bugün yola çıktım. Buna katılmayabilirsiniz ama bana göre gerçek olan bu.

Nükleer savaş uyarısı

İngiltere Başbakanı Sunak ayrıca, dünyanın Küba füze krizinden bu yana nükleer savaşa en yakın konumda olduğunu savundu.

Sunak, İngiltere'nin Rusya, İran, Kuzey Kore ve Çin gibi devletlerden gelen tehditlerle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti.

"İngiltere'nin değerlerini baltalamaya çalışıyorlar"

Bu ülkelerin, İngiltere'nin değerlerini "baltalamak" için çalıştığını öne süren Sunak, özellikle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e işaret etti.

Sunak, Putin'in "pervasızlığının dünyayı Küba füze krizinden bu yana daha tehlikeli bir nükleer tırmanışa yaklaştırdığı" iddiasında bulundu.