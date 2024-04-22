İngiltere Başbakanı Sunak: Yeter artık, bu uçaklar Ruanda'ya gidecek Sunak, göçmenleri Ruanda'ya gönderme planını hayata geçireceklerini söyledi. "Aması falan yok" diyen İngiltere Başbakanı, "Ruanda'ya bu uçuşlar yapılacak" ifadesini kullandı.

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AA & Ensonhaber

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ruanda planını parlamentodan geçirmek için kapsamlı bir teklifte bulundu.

Kameraların karşısına geçen Sunak, "Artık yeter" diyerek bu kez kararlı olduğunun altını çizdi.

Başbakan Sunak, mevzuat üzerindeki çıkmazı aşmak için milletvekillerini ve meslektaşlarını gece boyunca mesai yapmaya çağırdı.

Londra'nın göçmenleri Ruanda'ya gönderme kararlılığı

Hükümetin, göçmenleri taşıyan ilk uçakları Ruanda'ya göndermeye hazır olduğunu vurgulayan Sunak, bunun için bir havalimanının beklemede olduğunu ve ticari charter uçaklarının rezerve edildiğini söyledi.

"Ama artık yeter: Ruanda'ya bu uçuşlar yapılacak"

Muhaliflerin son dönemde uçuşları engellemeye çalıştığını söyleyen Sunak, şöyle devam etti:

Muhaliflerimiz, neredeyse 2 yıl boyunca uçuşları engellemek ve teknelerin gelmesi için mümkün olan her yolu kullandı.



Ama artık yeter. Kaçamaklık yok, gecikme yok. Parlamento yerine oturacak ve saat ne kadar geç olursa olsun oylama yapacak. Aması falan yok. Ruanda'ya bu uçuşlar yapılacak.

"Uçuşlara başlayacağız, tekneleri durduracağız"

Başbakan Sunak, sınır dışı işlemlerinin 10-12 hafta daha başlama ihtimalinin düşük olduğunu da kabul etti. Bu da en erken temmuz anlamına geliyor.

"Uçuşlara başlayacağız, tekneleri durduracağız." diyen Sunak, uçuşların başlatılmasının ardından "düzenli bir ahenk" olacağını kaydetti.

"Buna hazırız"

Ruanda planının, "suç çetelerinin iş modelini kırıp hayat kurtarma için vazgeçilmez bir caydırıcılık" olduğunu belirten Sunak, şunları ekledi:

Tasarının yasalaştığı andan itibaren ilk uçuşta tespit edilenlerin ortadan kaldırılması sürecine başlayacağız. Buna hazırız.

İngiliz yargısı hazır

İngiltere Başbakanı Sunak, kanun yürürlüğe girdikten sonra politikayı uygulamaya yönelik planlarını da özetledi:

Yargı, herhangi bir hukuki davayı hızlı ve kararlı bir şekilde ele almak için 25 mahkeme salonunu kullanıma açtı. 5 binden fazla duruşma günü sağlayabilecek 150 hakim belirlendi.

AİHM, ilk Ruanda uçağını durdurdu

İngiliz hükümeti, Nisan 2022'de hazırlanan plan kapsamında, düzensiz göçmenleri ve ülkeye yasa dışı yollarla girip sığınma talebinde bulunanları, Ruanda'ya gönderme hedefini açıklamıştı.

Ülkede muhalefet, insan hakları örgütleri ile Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşun tepki gösterdiği karar, Yargıtay ve Yüksek Mahkemece yasaya uygun bulunmuştu.

Söz konusu kararın ardından Haziran 2022'de Ruanda'ya 7 kişiyi taşıyan ilk uçuş ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararıyla durdurulmuştu. Bunun üzerine, İçişleri Bakanlığı, Yüksek Mahkeme'de yeni bir dava açmış, mahkeme de 19 Aralık 2022'de Ruanda uçuşunun yasal olduğuna karar vermişti.

Yasalara uygun değil

Mahkeme, temyiz yolunu da açık tutmuş, insan hakları savunucularının bu mahkemede açtığı dava sonucu 29 Haziran'da Ruanda planının yasalara uygun olmadığına karar verilmişti.

Hükümet ise Temyiz Mahkemesi'nin kararını Yüksek Mahkeme'ye taşımış, Yüksek Mahkeme de 15 Kasım'daki kararında Ruanda'ya gönderilecek kişileri bu ülkede kötü muameleye maruz kalma ve kendi ülkelerine gönderilme gibi riskler bulunduğunu belirterek planın yasaya uygun olmadığını açıklamıştı.

Ruanda 'güvenli ülke'

Plan kapsamında, Ruanda'daki diğer sığınmacılarla aynı haklara sahip olacak söz konusu kişilerin yasal talepleri için destek verilecek. Ruanda'nın sorumlulukları bağımsız gözlemciler tarafından kontrol edilecek.

Yasa tasarısıyla Ruanda, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilebileceği güvenli ülke kabul edilecek. Ruanda'nın güvenli olduğunu gösterir yasal adımlar ve uygulamalar da hayata geçirilecek.