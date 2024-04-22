İngiltere basını: Sigara Ukraynalı askerlere bedava, İngilizlere ise yasak Londra tarafından 2009 ve sonrasında doğanlara yasaklanan sigara, Ukraynalı askerlere ücretsiz dağıtıldı. Gelişme, İngiliz kamuoyunda eleştirildi.

ensonhaber.com

İngiltere'nin Ukrayna ordusu mensuplarına sağladığı ücretsiz sigara, yasak kararının alındığı ülkede tartışma konusuna dönüştü.

Londra hükümeti, 2009 yılından sonra doğanlara sigara satılmamasına karar verdi.

İngiliz basını, Savunma Bakanlığı'nın, Başbakan Rishi Sunak'ın "tartışmalı" yasaklama planına rağmen Ukraynalı askerlere bedava sigara vermesini eleştirdi.

Ücretsiz sigara tedariği anlaşması

Bedava sigara sevkiyatı anlaşmasının, eski İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile dönemin Ukraynalı mevkidaşı Oleksiy Reznikov arasında yapıldığı anımsatıldı.

Gelişme, İngiltere'deki eğitim üslerinde bulunan Ukraynalı askerlerin sigara fiyatlarının çok pahalı olduğuna ve ihtiyaçlarını karşılayamayacak kadar az tedarik edildiğine dair şikayetlerinin ardından yaşandı.

Fiyat farkı, yakınmalara neden oldu

Ukrayna'da içinde 20 adet sigaranın yer aldığı bir paketin fiyatı 1,70 sterlin iken, İngiltere'de ise geçen aralık ayından bu yana 15,67 sterlin fiyat etiketiyle satıldığına dikkat çekildi.

Aradaki fiyat farkı, Ukraynalı askerlerin yakınmalarına yol açtı. Sigara eksikliğinin, askerlerin eğitim ve moralini olumsuz etkilediği söyleniyordu.

Ukraynalı askerler şimdi memnun

Telegraph gazetesi, sigaraya ücretsiz erişen Ukraynalı askerlerin bu durumu "çok takdir ettiğini" yazdı. Anlaşmadan haberdar olan bir kaynak şunları söyledi:

Sigara içmenin, bu cesur askerlerin hayatları için Putin'in ülkelerini yasa dışı işgaline karşı savaşmaktan daha az tehdit oluşturacağını söylemek doğru olur.

"Karmaşık bir bürokratik süreçti ama başardık"

Ukraynalı bir hükümet kaynağı da şu ifadeleri kullandı: