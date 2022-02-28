İngiltere basınından, Putin nükleer butona basar mı sorusu

Cayrıdıcı güçlerle ilgili talimat, nükleer savaş çıkıp çıkmayacağını gündeme getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin caydırıcı güçlerine "özel savaş görevi" emri verdi.

Caydırıcı güçler arasında nükleer silahlar ve hipersonik füzelerin de bulunması, dünyayı alarma durumuna geçirdi.

PUTİN'İN NÜKLEER GÜÇ TALİMATI GÜNDEMDE

İngiltere basını, Putin'in nükleer botuna basıp basmayacağı sorusuna yanıt aramaya başladı.

BBC'nin Moskova Muhabiri Steve Rosenberg imzalı analizde, "Bir itirafla başlayayım. Pek çok kez, 'Putin bunu asla yapmaz' diye düşündüm. Sonra gidip yapıyor." denildi.

"ASLA OLMAZ DENİLENLERİN HEPSİ GERÇEKLEŞTİ" YORUMU

Rus ordusunun Kırım'ı asla ilhak etmeyeceği, Donbas'ta asla savaş başlatmayacağı ve Ukrayna'ya asla tam ölçekli bir harekat başlatmayacağı zannedildiği ancak bunların hepsinin gerçekleştiğine dikkat çekildi.

"Asla yapmam" ifadesinin Putin için geçerli olmadığı görüşüne yer verilen yazıda, bunun "Nükleer butona asla basmaz, öyle değil mi?" şeklindeki rahatsız edici bir soruyu gündeme getirdiği belirtildi.

"SEÇENEKLERDEN BİRİ NÜKLEER SİLAH PATLATMAK"

Putin'in yaptırımlar karşısındaki seçeneklerinin "Avrupa'ya gaz arzını kesmek, ayrıca Kuzey Denizi üzerinde, İngiltere ile Danimarka arasında bir yerde nükleer silah patlarak bunun sonucunu görmek" olduğu ifade edildi.

"PUTİN'İN SAVAŞI"

"Vladimir Putin nükleer seçeneğe başvursa, yakın çevresinden biri onu vazgeçirmeye çalışır mı?" sorusunun yöneltildiği yazıda, "Rusya'nın siyasi seçkinleri her zaman idarecinin tarafını tutar. Kimse Putin'e karşı durmaya hazır değil." denildi.

Analizde, şu görüşlere yer verildi:

"Ukrayna'daki savaş Vladimir Putin'in savaşı. Kremlin lideri, askeri hedeflerine ulaşırsa, Ukrayna'nın egemen bir ulus olarak geleceği şüpheli olur. Başarısız olduğu algılanırsa ve ağır kayıplara uğrarsa, korku Kremlin'i daha umutsuz önlemler almaya itebilir."