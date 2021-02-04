İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab: Kıbrıs'ta rolümüzü tam oynayacağız

Kıbrıs meselesi üzerine açıklamalarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ada üzerindeki sorunların çözülmesinde, İngiltere'nin rolünü eksiksiz oynayacaklarını belirtti.

Rum basınında yer alan haberlere göre Raab, yakın zamanda Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde düzenlenmesi planlanan ve garantör ülkelerin de katılacağı Kıbrıs konulu 5+1 gayrıresmi konferans öncesi Rum kesimine ziyarette bulundu.

Raab ilk olarak, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anatasiadis ile görüştü.

Ardından, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

"İNGİLTERE PROBLEM ÇÖZEN BİR ÜLKE"

Hristodulidis ile görüşmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Bakan, İngiltere'nin problem çözen bir ülke, Ada'nın garantörlerinden biri ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olduğunu hatırlattı.

"BÖLÜNMENİN SONA ERMESİNİ İSTİYORUZ"

Açıklamalarında, İngiltere'nin Kıbrıs'taki insanların uzun zamandır dostu olduklarını belirten Raab, "Kıbrıs'taki bölünmelerin kalıcı olarak sona erdiğini görmek istiyoruz. Kıbrıs sorununun çözülmesine yardımcı olma konusunda üzerimize düşen rolü tam anlamıyla oynayacağız." dedi.

BU FIRSAT DEĞERLENDİRİLMELİ

Raab, BM Genel Sektereri Antonio Guterres'in 5+1 konferans ile sunduğu fırsatı tüm tarafların değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

"ÇÖZÜMSÜZLÜĞÜN KİMSEYE FAYDASI YOK"

BM öncülüğündeki konferansın Kıbrıs'ta her iki topluma da fayda sağlamak ve bölgesel istikrarı artırmak için bir fırsat olduğunu belirten Raab, bir çözüme ulaşılmamasının kimseye fayda getirmeyeceğini söyledi.

TARAFLARA ESNEKLİK VE UZLAŞI VURGUSU

İngiltere'nin Kıbrıs meselesinin çözülmesi, Ada'da adil ve kalıcı barışın sağlanması için Kıbrıs halkı ve BM ile birlikte çalışılacağını vurgulayan Raab, "Taraflara, esneklik ve uzlaşma gösterme isteği ile görüşmelere gelmeleri çağrısında bulunuyorum." dedi.