İngiltere ekonomik krizle karşı karşıya

Koronavirüs salgını nedeniyle aşırı borçlanma yaşayan İngiltere, ekonomik kriz ile boğuşuyor.

Pandemi dönemi İngiltere'de ekonomik krize sebep oldu.

Ülke, salgınla beraber son 300 yılın en kötü ekonomik acil durum dönemine girdi.

Ekonomik durumun salgın öncesindeki haline gelme süresi ise yaklaşık 2 yıl olarak tahmin ediliyor.

AŞIRI BORÇLANMA KRİZ GETİRDİ

Sağlık harcamalarının artması, tedbirler kapsamında kapalı kalan işletmelerdeki zararlar için kullanılan yardım paketleri borçlanmalara sebep oldu.

Öte yandan, salgın dönemiyle ülkedeki işsizlik sayısı da artışa geçti.

Hükümetin işten çıkarmaları ve iflasları önlemek için aktardığı hibe ve kredilere rağmen gelecek yıl ortasında işsiz sayısının 2,6 milyona çıkması öngörülüyor.