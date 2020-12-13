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    İngiltere ekonomik krizle karşı karşıya

    Koronavirüs salgını nedeniyle aşırı borçlanma yaşayan İngiltere, ekonomik kriz ile boğuşuyor.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2020 - 16:43
    • Güncelleme : 13.12.2020 - 16:46
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    İngiltere ekonomik krizle karşı karşıya

    Pandemi dönemi İngiltere'de ekonomik krize sebep oldu.

    Ülke, salgınla beraber son 300 yılın en kötü ekonomik acil durum dönemine girdi.

    Ekonomik durumun salgın öncesindeki haline gelme süresi ise yaklaşık 2 yıl olarak tahmin ediliyor.

    AŞIRI BORÇLANMA KRİZ GETİRDİ

    Sağlık harcamalarının artması, tedbirler kapsamında kapalı kalan işletmelerdeki zararlar için kullanılan yardım paketleri borçlanmalara sebep oldu.

    Öte yandan, salgın dönemiyle ülkedeki işsizlik sayısı da artışa geçti.

    Hükümetin işten çıkarmaları ve iflasları önlemek için aktardığı hibe ve kredilere rağmen gelecek yıl ortasında işsiz sayısının 2,6 milyona çıkması öngörülüyor.

    İngiltere ekonomik krizle karşı karşıya #1

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