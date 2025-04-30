İngiltere, Filistin'in yakın zamanda tanınması çağrılarını reddetti

AA & Ensonhaber

İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, parlamentoda düzenlenen oturumda Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'nın Londra'ya yaptığı resmi ziyareti değerlendirdi ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Oturumda söz alan İngiltere Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Emily Thornberry, İngiliz hükümetini haziranda Filistin devletini tanıyacak olan Fransa'ya katılmaya çağırdı.

Thornberry, bunun İngiltere'nin bölgede iki devletli çözüme ulaşma çabalarında bir sonraki ciddi adım olacağı değerlendirmesinde bulundu.

"FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIMAK İSTİYORUZ"

Falconer, Thornberry'nin bu talebine karşın hükümetin pozisyonunun aynı olduğunu ve değişmediğini belirterek Filistin devletinin yakın zamanda tanınması çağrılarını reddetti, "Filistin devletini tanımak istiyoruz, bunu iki devletli çözüme bir katkı olarak yapmak istiyoruz ve mümkün olan en iyi katkıyı yapmak için en uygun zamanın ne olduğuna karar vereceğiz" dedi.

İngiltere'ye resmi ziyarette bulunan Mustafa ile yaptığı görüşmeye de atıfta bulunan Falconer, "Bu sabah Filistin Başbakanı'na da söylediğim gibi, bizim sorumluluğumuz sahadaki durumun gerçekliği ve bir Filistin devletinin pratikte yaşayabilirliğiyle ilgili" ifadesini kullandı.

Falconer, İngiliz hükümetinden farklı pozisyon alan ve Filistin devletini tanımayı seçen başka devletlerin olduğuna değinerek, "Ancak bu, Filistin devletinin varlığını oluşturmuş değil. İngiliz hükümeti olarak bizim görevimiz iki devletli çözüme pratik katkıda bulunmak ve konuya da bu şekilde yaklaşmak niyetindeyiz" diye konuştu.