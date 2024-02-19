İngiltere hastanelerindeki personel profili: Her 5 çalışandan 1'i İngiliz vatandaşı değil NHS'deki çalışanların yüzde 20'sinin İngiliz vatandaşı olmadığı belirtildi. Birçok ülkeden sağlık çalışanları göze çarparken, Türk sağlıkçıların sayısı da açıklandı.

ensonhaber.com

İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti'nde (NHS) görevli personelin, ülkelere göre dağılımı belli oldu.

Son veriler, İngiltere'nin, uluslararası sağlık çalışanlarını her geçen yıl daha fazla istihdam ettiğini gösteriyor.

Verilere göre, Türk sağlık personelinin NHS kapsamındaki sayısı da tespit edildi.

Yüzde 20'si İngiliz vatandaşı değil

NHS'de görevli yaklaşık 1.3 milyon sağlık personelinin yüzde 20'sinin İngiliz vatandaşı olmadığı kaydedildi. Bu oran, 5'te 1'e tekabül ediyor.

Söz konusu oranın 2016'da yüzde 13, 2009 yılında ise yaklaşık yüzde 12'ydi.

Türk sağlıkçıların sayısı

Rapora göre, İngiliz vatandaşlarının sayısı 1.1 milyon düzeyinde gerçekleşirken, Türk uyrukluların sayısı 470 oldu.

İngiltere'de hastanelerde çalışan doktorların 3'te 1'inden fazlasını yabancı uyruklular oluştururken, bu oran hemşireler arasında yüzde 30 olarak kayıtlara geçti.

En yaygın yabancı uyruklular listesi

Paylaşılan listeye göre ilk 10 sıralamadaki en yaygın yabancı uyruklular sırasıyla şu şekilde:

Hindistan, Filipinler, Nijerya, İrlanda, Polonya, Portekiz, İtalya, Pakistan, Gana ve Romanya.

Listenin son sıralarında yer alan uyruklar ise şöyle gerçekleşti:

Suudi Arabistan, Meksika, Fas, Orta Afrika, Sırbistan, Nambiya, Dominik Cumhuriyeti, İsrail, Tunus.

Son 10 yıldaki değişim

2010'ların başında Avrupa Birliği (AB) uyruklu olan personelin oranında artış olduğu, ancak bu oranın AB'den çıkışa yol açan Brexit referandumundan sonra düşüş eğilimine girdiği bildirildi.

Son yıllarda ise Asya ve Afrika uyruklu olduğunu bildiren NHS personelinin oranında keskin bir artış yaşandığı vurgulandı.