İngiltere, Hong Konglulara vatandaşlık verecek

İngiltere, Çin'in yeni Ulusal Güvenlik Yasası'na tepki olarak, eski sömürgesi Hong Kong'da yaşayanlara İngiliz vatandaşlığı yolunu açtı.

Afyon Savaşları sonrasında Çin'in yenilmesiyle 1842’de Hong Kong, İngiltere sömürgesi oldu. 1984’te imzalanan Çin-İngiltere Ortak Deklarasyonu ile Hong Kong, 1997’de Çin’e devredilmişti. İngiltere ve Çin arasında bölgeye yüksek otonomi hakkı tanıyan "bir ülke iki sistem" ilkesinin 2047’ye kadar uygulanması kararına varılmıştı.

TARTIŞMALI YASA ÇİN'DE KABUL EDİLDİ

Ancak Çin’in söz konusu yeni güvenlik yasasını çıkarma girişimi, Hong Kong'da büyük protestolara neden oldu. Buna rağmen, merkezi hükümeti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemlerin yasaklanmasını kapsayan Ulusal Güvenlik Yasası, Çin Parlamentosunca 30 Haziran’da kabul edildi.

BORİS JOHNSON: "HONG KONGLULARA VATANDAŞLIK VERECEĞİZ"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarasında yaptığı açıklamada, Hong Kong’da uygulanacak yeni güvenlik yasasının Çin-İngiltere Ortak Deklarasyonuna aykırı olduğunu ifade etti. Yasanın Hong Kong’un özerkliğini ihlal ettiğini belirten Başbakan Johnson, Çin’in bu yolda devam etmesi halinde İngiliz Denizaşırı Toprakları vatandaşlığı statüsüne sahip olanlara İngiltere’de yaşama, çalışma ve daha sonra vatandaşlık başvurusu yapma imkanı verileceğini bildirdi.

1997 ÖNCESİ DOĞAN 3 MİLYON KİŞİYE VATANDAŞLIK

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın yaptığı açıklamaya göre 1997 öncesi doğan yaklaşık 3 milyon Hong Konglu herhangi bir vize kısıtlaması olmadan İngiltere’de 5 yıl yaşama ve çalışma hakkı elde edecek. Bu sürenin sonunda Hong Konglular, İngiliz vatandaşlığına başvurabilecek.