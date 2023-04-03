İngiltere İçişleri Bakanı Braverman: Ruanda, sığınmacılar için güvenli Ruanda'da bir kampta meydana gelen şiddetli protesto sorulan Braverman, "Ruanda güvenli bir ülke. İnsanları yerleştirmek için çabuk hareket etmek istiyoruz" dedi.

AA & Ensonhaber

İngiltere, yeniden göçmenlerin Ruanda'ya gönderilmesini konuşuyor.

Ülkedeki Yüksek Mahkeme, Londra yönetiminin düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderme planının "yasal" olduğu kararına varmıştı.

İngiltere'den Ruanda sinyali

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, Ruanda'nın sığınmacıların yeniden yerleştirilmesi için güvenli bir ülke olduğuna inandığını söyledi, ancak ilk sınır dışı edilmeler için herhangi bir tarih vermedi.

BBC, Braverman'a 2018'de Ruanda'daki bir kampta istihkaklara karşı düzenlenen şiddetli protestoyu sordu.

"Güvenli bir ülke"

Braverman, bu olaya aşina olmadığını ancak Ruanda'nın güvenli bir ülke olduğunu söylerken, bu adımın İngiltere'nin "küçük tekneler sorunu" için doğru çözüm olduğunu belirtti.

"Ruanda'ya yerleştirmek için çabuk hareket etmek istiyoruz"

Al Jazeera'nin aktardığına göre, "2023 ve sonrasına bakıyoruz." diyen Bakan, şu ifadeleri kullandı:

Gerçekçi olmalıyız. Geçen yılın sonunda Yüksek Mahkeme'de çok güçlü bir zafer kazandık. Şimdi mevzuatı getirdik.



İnsanları İngiltere'den Ruanda'ya yeniden yerleştirmek için mümkün olduğunca çabuk hareket etmek istiyoruz.

Tepki çeken plan ve AİHM kararı

İngiltere'de yasa dışı olarak bulunan göçmen ve sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesi için 14 Nisan'da iki ülke arasında Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı Anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşmaya insan hakları kuruluşları tepki göstermişti. Temyiz Mahkemesi yargıçları, 13 Haziran'da, göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya götürecek ilk uçuşun yapılabileceğine hükmetmişti.

Bireysel başvuruları reddedilen sığınmacıların avukatları, uçağın kalkmasına saatler kala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuru yapmıştı.

AİHM de 14 Haziran’da uçağın hareketine dakikalar kala aldığı kararla uçuşu durdurmuştu.