İngiltere İşçi Partisi'ne Gazze uyarısı: Müslümanlar için çok kırıcı Partinin Müslüman yetkilileri, "Müslüman seçmen, Gazze halkına yönelik suçlara karşı güçlü muhalefet ortaya koyamayan hiçbir partiyi desteklemeyecek" hatırlatmasında bulundu.

AA & Ensonhaber

İngiltere'de Keir Starmer'in liderliğini yaptığı ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Müslüman üyeleri, Gazze politikasına tepki gösterdi.

Partinin Müslüman isimleri, Gazze konusunda tavırlarını değiştirmeleri gerektiği uyarısında bulundu.

İşçi Partisi'nin Müslüman milletvekili, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve kayıtlı üyelerinden oluşan Müslüman İşçi Ağından (LMN) yapılan açıklamada, ülke genelinde Müslüman seçmenlerin partinin en sadık seçmenleri arasında yer aldığı kaydedildi.

Parti ile Müslüman seçmen arasındaki bağ koptu

"İngiltere Müslüman toplumu ile İşçi Partisi arasında bir kriz anı." ifadesine yer verilen açıklamada, yapılan ankete göre, parti ile Müslüman seçmen arasındaki bağın koptuğu ve desteğin yok olmaya başladığı vurgulandı.

"Müslümanlar için çok kırıcı"

Gazze'de 100 günü aşan İsrail saldırılarının bunda etkili olduğunun altı çizilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

10 bini çocuk 25 binden fazla Filistinli öldürülürken, İşçi Partisi'nin buna verdiği yanıt kabul edilemez ve ülke genelindeki Müslümanlar için çok kırıcı.



Müslüman seçmen, Gazze halkına yönelik suçlara karşı güçlü muhalefet ortaya koyamayan hiçbir partiyi desteklemeyeceğine dair açık mesaj gönderiyor.

"İşçi Partisi yönetimi, yolunu değiştirmeli"

Açıklamada, "İşçi Partisi yönetimi, yolunu değiştirmeli ya da nesillerdir süren Müslüman toplumun desteğini kaybetmeyi göze almalı." değerlendirmesi de yer aldı.

İngiltere'de ana muhalefette bulunan İşçi Partisi yönetimi, Gazze'de ateşkes çağrısı yapmazken İsrail'e olan desteklerini her fırsatta dile getiriyor.

İşçi Partisi, hükümetin Gazze tutumunun yanı sıra çatışmalara "insani ara" verilmesi ve "sürdürülebilir ateşkes" söylemlerine destek veriyor.

Londra'nın 'sürdürülebilir ateşkese' bakışı

İngiliz hükümetine göre, "sürdürülebilir ateşkes", Hamas'ın İsrail'i tekrar tehdit edemeyecek şekilde yok edilmesini ve Gazze'de söz sahibi olmadığı bir ortamda yapılacak ateşkesi kapsıyor.

İngiltere'de hem muhalefet hem iktidar Gazze'de Hamas yok edilene kadar ateşkesi kabul etmiyor ancak çok sayıda göçmen üyesi ve vekili bulunan İşçi Partisi'nde üyeler, parti politikasını eleştirip, bireysel bazda ateşkes çağrısı yapıyor.