İngiltere, İsrail’e silah satmaya devam edecek

İHA

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 221 gündür devam ederken, İngiltere, İsrail’e silah ihracatını devam edeceğini açıkladı.

"Refah operasyonu, silah ticaretine engel değil"

İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da İngiltere-Suudi Arabistan Ticaret Konferansı’nda yaptığı açıklamada, İngiltere’nin İsrail'e silah ihracatını onaylamaya devam edeceğini ve Refah'taki geniş çaplı bir İsrail operasyonunun da buna engel olmayacağını ifade etti.

"Hiçbir eylem, kırmızı çizgiyi temsil etmez"

Dowden, sözlerini şöyle sürdürdü:

Silah ihracatı kontrolleri için yaptığımız değerlendirme dünyadaki en titiz değerlendirmelerden biridir. Hiçbir eylem kırmızı çizgiyi temsil etmez. Dışişleri Bakanı'nın da birkaç gün önce ifade ettiği gibi, bu silah ihracatını sürdürme konusunda kendimize güveniyoruz. Refah'la ilgili olarak, yardımın içeri girmesi ve sivil kayıpları en aza indirgemek için herhangi bir saldırının uygun şekilde yürütülmesi konusundaki endişelerimiz hakkında İsraillilerle temas halinde olmaya devam ediyoruz.