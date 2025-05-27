İngiltere Kralı Charles, Kanada'da taht konuşması yaptı

İHA

İngiltere Kralı Charles, sağlığının iyiye gitmesi üzerine Kanada'ya bir ziyaret gerçekleştirdi..

Tahta çıkışından bu yana ilk kez Kanada'ya giden Charles'ı eşi Kraliçe Camilla yalnız bırakmadı.

Kral Charles, Kanada parlamentosunun 45. yasama döneminin açılışı vesilesiyle bir konuşma yaptı.

İngiltere Kralı unvanının yanı sıra İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) bölgesinin kralı olması nedeniyle resmi olarak Kanada Kralı makamının da sahibi olan Kral Charles, parlamentoda Kraliçe Camilla ile birlikte Kral ve Kraliçeye ayrılan tahta oturdu.

TAHT KONUŞMASI YAPTI

Bu nedenle "taht konuşması" olarak anılan hitabında Kral Charles, Kanada’nın annesi Kraliçe II. Elizabeth’in 1957 ve 1977 yıllarında yaptığı taht konuşmalarından bu yana büyük bir değişiklik yaşadığını ifade etti.

İngilizce ve Fransızca yaptığı konuşmada Kral Charles, Kanada’nın artık tamamen bağımsız, çok kültürlü ve özgün kimliğe sahip bir ülke olduğunu ve İngiliz, Fransız ve yerli halkların kökleri üzerine kurulu olduğunu vurguladı.

"KANADA, YAŞAM SÜREMİZ BOYUNCA GÖRÜLMEMİŞ ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYA"

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada’yı 51. eyalet yapma açıklamalarına karşı Kanada’nın egemenliğine ve İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) dahilindeki yerine destek mesajı taşıyan ziyaret çerçevesindeki konuşmasında Charles, küresel ticaret sisteminin değiştiğini ve bu çerçevede Kanada’nın partnerleriyle olan ilişkilerinin de yeniden tanımlandığını ifade etti.

Kral Charles, şu ifadeleri kullandı:

Kanada, yaşam süremiz boyunca görülmemiş bazı zorluklarla karşı karşıya. Birçok Kanadalı, bu durumdan endişe duyuyor. Ancak bu dönem aynı zamanda olağanüstü bir fırsat sunuyor. Yenilenme fırsatı. Büyük düşünme ve daha da büyük adımlar atma fırsatı.

Senato ve Avam Kamarası mensuplarına seslenen Charles, "Bu, Kanada’nın İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ekonomisindeki en büyük dönüşümü başlatma fırsatıdır" ifadelerini kullandı.

Kral Charles, Kanada’nın kendi değerlerine sadık kalarak yeni ittifaklar ve yeni bir ekonomi inşa edebileceğini söyledi.

EN SON 1977'DE KRALİÇE 2.ELİZABETH HİTAP ETMİŞTİ

Öte yandan bu Kral Charles’ın prenslik döneminden bu yana Kanada'ya yaptığı 20. ziyaret olurken, 1977’den bu yana bir ilke imza attı.

Kanada parlamentosuna İngiliz monarşisinin başı olarak en son 1977’de Kraliçe II. Elizabeth hitap etmişti.

TAHT KONUŞMASI NEDİR

Kral Charles, Birleşik Krallık'ın yanı sıra Avustralya, Yeni Zelanda ve Karayipler’deki bazı ülkeleri de kapsayan 14 Commonwealth ülkesinin devlet başkanı sayılıyor.

İngiliz Milletler Topluluğu’na (Commonwealth of Nations) üye olan Commonwealth ülkeleri, Britanya İmparatorluğu'nun eski sömürgeleri ve bağlı toprakları tarafından oluşturulmuş gönüllü bir birlik.

Kanada'da yeni bir yasama dönemi başladığında, hükümetin önceliklerini ve politikalarını açıklamak üzere geleneksel olarak bir "Taht Konuşması" yapılır ve Kanada Parlamentosu’nun Avam Kamarası ve Senato’dan oluşan iki kanadı, bu konuşma yapılmadan herhangi bir kamu işine başlayamaz.

Bu konuşmayı genellikle Kral’ın Kanada’daki en üst temsilcisi olan Genel Vali yapar ancak bu defa taht konuşmasını yeni Başbakan Mark Carney’in davetiyle, bizzat Kral Charles gerçekleştirdi..