İngiltere Kralı Charles, kanser hastalığının uzun sürmesi nedeniyle hayal kırıklığına uğradı Kanser teşhisi sonrası gözetim altında tutulan Charles, hayatının yeniden normale dönmesini istiyor. İngiliz Kral'ın yaşadığı hayal kırıklığı, yeğeni tarafından dile getirildi.

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İngiltere Kralı Charles'a geçtiğimiz ocak ayında kanser teşhisi konuldu.

Charles'ın prostat kanseri olmadığı belirtilerek, hastalığı hakkında detaylı bilgi paylaşılmadı.

Başbakan Rishi Sunak, Charles'ın kanser hastalığının erken evrede olduğunu dile getirdi.

Kanserden kurtulması uzun sürdü

İngiliz Kral'ın yeğeni Peter Phillips, 75 yaşındaki Charles'ın, kanserden kurtulmasının beklenenden "biraz daha uzun" sürmesinden "büyük bir hayal kırıklığı" yaşadığını açıkladı.

Telegraph'ın haberine göre Charles, daha fazla Kraliyet görevi üstlenebilmek için personeline baskı yapıyor. En kısa sürede normal çalışma düzenine geri dönme kararlılığı sergiliyor.

"Çok hayal kırıklığına uğradı"

Kral Charles'ın durumunu değerlendiren Phillips, "Çok hayal kırıklığına uğradığını düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Charles'ın üzüntüsü: Yapmak istediklerini yapamıyor

"Yapmak istediklerini yapamadığı için hayal kırıklığına uğruyor." diyen Phillips, şöyle devam etti:

Ancak çok pragmatik biri. Kendine odaklanması gereken bir dönem olduğunun farkında.



Aynı zamanda doktorlarını, hemşirelerini, 'şunu yapabilir miyim, bunu yapabilir miyim?' diye zorluyor.

Normale dönmek istiyor

Phillips, "Normale dönmeye çok istekli" derken, sözlerini şu şekilde tamamladı: