İngiltere Kralı Charles, kanser teşhisinin açıklanmasından sonra ilk kez fotoğraflandı Charles ve eşi Camilla, araçla ayrılırken kameralara yansıdı. İkilinin keyfinin yerinde olduğu görüldü.

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İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi konulduğunun açıklanması, ülkede gündemi altüst etti.

Prostat büyümesi nedeniyle Charles'a uygulanan tedavi sırasında "endişelendiren başka bir durumun" tespit edildiği belirtildi.

Teşhisin açıklanmasından sonra ilk fotoğraf

Kral Charles, kendisine kanser teşhisi konulduğunun açıklanmasının ardından ilk kez görüntülendi.

Charles, eşi Camilla ile birlikte Kraliyet ikametgahı olan başkent Londra'daki Clarence House'dan ayrılırken objektiflere yansıdı.

Kralın keyfi yerinde

Fotoğraflanan anlarda, İngiliz Kral'ın ve eşinin gülümsediği görüldü. Kral Charles, dışarıdakilere el salladı.

ABD'deki oğlu geldi

BBC, Charles'ın Norfolk şehrine gittiğini yazdı. ABD'de yaşayan Prens Harry'nin de Londra'ya geldiği belirtildi.

Buckingham Sarayı, pazartesi günü yaptığı açıklamada, 75 yaşındaki Kral'a bir tür kanser teşhisi konduğunu ve kendisinin tedavi görmek üzere halka açık etkinliklerden geri çekileceğini duyurdu.

Kral Charles'a teşhisle ilgili ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Açıklama öncesinde İngiltere Kralı Charles'ın oğulları Prens Harry ve Prens William, hastalıkla ilgili bilgilendirildi.