İngiltere Kralı Charles: Kansere karşı destek mesajları beni gözyaşlarına boğdu Başbakan Sunak'ı ağırlayan Charles, kendisine gönderilen mesajlar için "Beni çoğu zaman gözyaşlarına boğdu" dedi. Sunak, "Hepimiz arkanızdayız" ifadesiyle destek verdi.

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ensonhaber.com

İngiltere Kral Charles, kanserle mücadelesi sırasında kendisine gönderilen mesajların duygu dolu anlar yaşamasına neden olduğunu söyledi.

Charles, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ı Buckingham Sarayı'nda ağırladı.

Sunak, görüşmenin yapıldığı odaya "Sizi görmek çok güzel, bu kadar iyi görmek harika." diyerek girdi.

Sunak: İngiltere arkanızda

Kral Charles ise "Hepsi kandırmaca" esprisiyle ortamı yumuşattı. Bunun üzerine Sunak, "Hepimiz arkanızdayız. Bu ülke aranızda." ifadesini kullandı.

"Beni çoğu zaman gözyaşlarına boğdu"

Çok sayıda mesaj aldığını belirten İngiliz Kral, "Beni çoğu zaman gözyaşlarına boğdu." dedi.

Başbakan Sunak da Charles'a hitaben, içinde bulunduğu söz konusu durumu tahmin edebildiğini söyledi.

Kanser teşhisi konuldu

İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi konulmuştu. Programlarını ertelemek zorunda kalan Charles'ın tedavisine başlanırken bu gelişme, İngiltere gündemine bomba gibi düşmüştü.

Charles'ın ABD'de yaşayan oğlu Prens Harry, babasını görmek üzere İngiltere'ye dönmüştü.