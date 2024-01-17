İngiltere Kralı Charles, prostat ameliyatı olacak İngiltere Kralı III. Charles'ın, önümüzdeki hafta prostat ameliyatı olacağı açıklandı.

İHA

Buckingham Sarayı, III. Charles'ın sağlığına ilişkin bir açıklama yaparak, 75 yaşındaki kralın prostat büyümesi nedeniyle önümüzdeki hafta geçireceği ameliyatı duyurdu.

"Binlerce erkek gibi tedavi görecek"

Sağlık durumu iyi olan Kral Charles'ın ameliyatının, düzeltilmesi gereken rutin bir prosedür olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kral, binlerce erkek gibi her yıl prostat büyümesi nedeniyle tedavi görecek" ifadesine yer verildi.

Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate de karnından ameliyat olmuştu

Kral Charles’ın ameliyatına ilişkin açıklama bugün Kraliyet Ailesi’nin sağlık durumuna ilişkin yapılan ikinci açıklama oldu. Kral Charles’ın oğlu Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate’in de dün karnında ameliyat olduğu açıklanmış, yaklaşık iki hafta hastanede kalacağı belirtilmişti. Ameliyatın ne için yapıldığı resmi olarak açıklanmamıştı. Bir kraliyet kaynağı, ameliyatın kanser ile ilgili olmadığını belirtmiş, Prenses Kate’in tamamen iyileşmesinin iki ila üç ay sürmesinin beklendiğini ve taburcu olduktan sonra Windsor’daki evine döneceğini açıklamıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)