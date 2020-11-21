İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in evliliğinin 73. yılı, karantinada geçti

Prens Philip ile bugün evliliklerinin 73. yılını kutlayan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ülkedeki karantina nedeniyle yıl dönümlerini baş başa geçirdi.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve resmi unvanı Edinburgh Dükü olan eşi Prens Philip bugün evliliklerinin 73. yılına girdi.

Ülkede sıkılaştırılan koronavirüs önlemleri kapsamında karantinada olan çift, kutlama için diğer aile bireyleriyle bir araya gelemedi.

TORUNLARINDAN GELEN KARTLARA GÜLÜMSEDİLER

Buckingham Sarayı, kraliyet çiftinin torunları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis tarafından yapılan bir karta, mutluluk dileyen başka kartlara ve mektuplara bakarken gülümsediği bir fotoğraf paylaştı.

ESKİ GÜNLERİ, BROŞUYLA ANDI

Evliliklerinin ilk yıllarına gönderme yapan Kraliçe 2. Elizabeth'in, Windsor Kalesi'nde çekilen fotoğrafta, balayının ilk günlerinde çekilen bir fotoğrafta da görülen safir ve elmastan krizantem broşu taktığı görülüyor.

TANIŞMA HİKAYELERİ

94 yaşındaki Kraliçe ile 99 yaşındaki prens, İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sadece iki yıl sonra 20 Kasım 1947'de Londra'nın Westminster Manastırı'nda evlenmişti.

Çift ilk kez prens Philip'in kuzeni Yunanistan Prensesi Marina ile Elizabeth'in amcası Kent Dükü'nün düğününde tanışmıştı.

​Prens Philip, o zaman 13 yaşındaki prensesin dikkatini, annesi ve babasıyla birlikte İngiltere'nin güneybatısındaki Dartmouth'daki İngiltere Kraliyet Deniz Koleji'ni ziyaret ettiğinde çekebilmişti.

EVLİLİKLERİNİ SÜRDÜREBİLDİLER

Evliliklerinde çıkışlar olduğu kadar inişler de yaşayan kraliyet çifti, oğulları Prens Charles'ın Prenses Diana'yla olan birlikteliği dahil olmak üzere evlilikleri boşanmaya sonuçlanan dört çocuğundan üçünden farklı olarak evliliklerini ayakta tutabildi.

"O BENİM GÜCÜM OLDU"

1997 yılında kutladıkları 50 evlilik yıldönümünde Kraliçe, "Kısacası, o benim gücüm oldu ve bunca yıl burada kaldı." diye konuşmuştu.