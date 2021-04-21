İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, 95 yaşına girdi

Geçen hafta eşi Prens Philip'i son yolculuğuna uğurlayan Kraliçe Elizabeth'in bu yılki kutlamaları sönük geçiyor.

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, bu yıl doğum gününü farklı kutluyor.

73 yıllık eşi Edinburgh Dükü Prens Philip’in ölümü nedeniyle Kraliçe’nin doğum günü sessiz geçiyor.

99 yaşındaki Prens Philip, 9 Nisan'da hayatını kaybetmiş, 17 Nisan'da St. George’s Şapeli’nde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

PRENS PHILIP'İN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN İLK DOĞUM GÜNÜ

Kraliçe Elizabeth, eşinin yaşamını yitirmesinin ardından ilk doğum gününü kutlarken, geleneksel olarak yayınlanan Kraliyet Ailesi üyelerinin toplu fotoğraf karesi bu yıl paylaşılmayacak.

Ayrıca, Kraliçe'nin doğum günü kutlamaları kapsamında düzenlenen haziran ayındaki İngiliz Milletler Topluluğu etkinliği, koronavirüs salgını nedeniyle iptal edildi.

İNGİLTERE'DE TAHT TARTIŞMASI

İngiliz Kraliçe'nin 95'inci yaşıyla ilgili kutlama, Windsor Kalesi'nde sade bir şekilde planlanıyor.

Önümüzdeki aylarda ise tahttaki 70'inci yılını kutlamaya hazırlanan Kraliçe Elizabeth'in tahtta ne kadar kalacağı ise spekülasyonlara neden oldu.

Londra Üniversitesi'nde Modern Monarşi İnceleme Merkezi Direktörü Anna Whitelock, "Kraliçe, şimdi egemenliğinin yeni bir aşamasına geçiyor. O şimdi bir dul ve buna nasıl tepki vereceği görülecek." dedi.