İngiltere Kraliçesi Elizabeth ve eşi koronavirüs aşısı oldu.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth ve eşi koronavirüs aşısı oldu.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth ve eşi Edinburgh Dükü Philip, koronavirüs aşısı oldu.

İngiltere’de Buckingham Sarayı sözcüsünün yaptığı açıklamada, Kraliçe Elizabeth (94) ve eşi Edinburgh Dükü Philip’e koronavirüs aşılarının ilk dozunun yapıldığı belirtildi.

Aşıların, Kraliyet Konutu doktoru tarafından uygulandığı ifade edildi.

ŞU ANA DEK 1,5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ AŞILANDI

8 Aralık’ta aşı çalışmalarının başladığı İngiltere’de şu ana kadar 1,5 milyondan fazla kişinin aşı olduğu bildirildi.