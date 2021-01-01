İngiltere Prensi Harry: Annemin oğluyum

Oğlu Archie adına kurulan Archewell Vakfı’nın tanıtım sayfasında bir mesaj paylaşan Prens Harry, annesi Diana ile olan fotoğrafın altına “Annemin oğluyum” ifadesini bıraktı.

İngiltere Kraliyet ailesi mensubu Prens Harry ve eşi Megan Markle, oğulları Archie adına kurdukları ‘Archewell’ adlı vakfın web giriş sayfasına, birlikte yazdıkları mesajı koydu.

Mesajda en dikkat çeken detay ise Prenses Diana’nın oğlu Prens Harry ile olan fotoğrafıydı.

“ANNEMİN OĞLUYUM”

Ünlü çift, Archewell Vakfı’na davet içeren mesajlarında “Annemin oğluyum. Ve oğlumuzun annesiyim. Birlikte size Archewell’i getiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Prens Harry’nin mesajda kendisini “Annemin oğluyum” ifadeleriyle tanımlarken, Meghan Markle’ın ise “Ve oğlumuzun annesiyim” ifadelerini kullandığı görüldü.

KÂR AMACI GÜTMÜYOR

Sussex Dükü Harry ve Düşesi Meghan tarafından kültürel değişim için kurulduğu belirtilen Archewell Vakfı’nda kâr amacı gütmeyen çalışmaların yanı sıra prodüksiyon işlerinin yapılacağı da ifade ediliyor…