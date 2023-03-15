İngiltere: Rusya, uluslararası hava sahasına saygı duymalı Savunma Bakanı Wallace, Karadeniz'de yaşanan tehlikeli yakınlaşma sonrası Moskova'ya tepki gösterdi.

Karadeniz'de Rusya ile ABD arasında gerilim yaşandı.

Gerilimin ayrıntılarına ilişkin açıklama, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı'ndan (EUCOM) geldi.

İki Rus Su-27 uçağının, ABD'ye ait MQ-9 insansız hava aracını taciz ettiği, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğü duyuruldu.

Karadeniz'de tehlikeli karşılaşma

Rusya Savunma Bakanlığı ise sabah saatlerinde Kırım yarımadası bölgesinde Karadeniz suları üzerinde Rus hava kuvvetlerinin hava sahası kontrol araçlarının, Amerikan MQ-9 İHA’sının Rusya devlet sınırlarına yöneldiğini tespit ettiği belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Moskova'ya tepki gösterirken, uluslararası hava sahasına saygı duyulmasını istedi.

Rusya'ya çağrı: Uluslararası hava sahasına saygı duyun

Japonya'da katıldığı savunma fuarında Reuters'a konuşan Wallace, görüşlerini aktardı:

Buradaki kilit nokta, tüm tarafların uluslararası hava sahasına saygı duymasıdır ve biz de Rusları buna uymaya davet ediyoruz. Amerikalılar, bunun profesyonelce olmadığını düşündüklerini söylediler.

Krizi derinleştirme riski var

Rusya ile ABD arasında yaşanan olay, Ukrayna savaşından bu yana iki güç arasındaki bu türden ilk doğrudan karşılaşma oldu.

Bu durumun, halihazırda Washington ile Moskova arasındaki gerilimi derinleştirme riski taşıdığına dikkat çekiliyor.

Öte yandan Kremlin, olayı bir provokasyon olarak değerlendiriyor.

Beyaz Saray: Pervasızca

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, yaşananları "tehlikeli, profesyonellik dışı ve pervasızca" diye niteleyerek, bunun, ABD İHA'larından birinin düşmesine neden olması bakımından emsalsiz olduğunu vurguladı.

"Başarılı olamayacaklar"

Son haftalarda Ruslar tarafından Karadeniz üzerindeki ABD İHA'larına tacizlerin olduğunu belirten Kirby, son olaya ilişkin, Rusya'nın Karadeniz üzerinde ABD'nin İHA uçurmasını caydırmaya yönelik bir mesaj vermek istediyse bunun başarılı olmayacağını söyledi.